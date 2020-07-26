В четырех коммерческих банках произошли сбои 26.07.2020, 21:05

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Не работают банкоматы и карточки, проблемы с приложениями.

26 июля вначале в работе крупного коммерческого банка — Банк БелВЭБ — произошли серьезные технические сбои, пишет tut.by. Из-за этого не работали банкоматы, банковские карточки, недоступны мобильное приложение и интернет-банкинг, а также некоторое время не работали сайт и колл-центр. В пресс-службе банка сообщили, что проблемы вызваны техническими сбоями. Также наблюдаются перебои в работе банковских карт, а также систем дистанционного банковского обслуживания в Идея Банке, Технобанке и РРБ Банке. Как выяснилось, проблемы у этих банков взаимосвязаны — все они обслуживаются в банковском процессинговом центре Банка БелВЭБ, в работе которого возникли перебои.

«Непонятно, по каким причинам перестал работать сайт Банка БелВЭБ, телефоны тоже не работают», — сообщил один из читателей. «Никакой связи с банком, справка недоступна, приложение не работает, банкоматы также», — написал еще один читатель.

«Вынуждены сообщить, что по техническим причинам наблюдаются перебои в работе банковских карт, а также систем дистанционного банковского обслуживания. Также работа контакт-центра временно приостановлена», — поясняли в Банк БелВЭБ.

Банк предупреждал ранее, возможны кратковременные перерывы в прохождении операций с карточками и в доступе пользователей в систему обслуживания банковских карточек, но с 07.00 до 7.30 27 июля. Причина — технологические работы.

По состоянию на 13.40 сайт Банка БелВЭБ снова стал доступен, а на 14.10 — и колл-центр. На 16 часов восстановлена работа всех систем дистанционного банковского обслуживания (в том числе работа приложения). На 15.00 восстановлена работа платежных карт Visa и Mastercard, а также инфокиосков.

Перебои в работе также возникли и у Идея Банка. «По техническим причинам наблюдаются перебои в работе банковских карт, а также систем дистанционного банковского обслуживания. Процессинговым центром делается все возможное для восстановления работоспособности. О факте восстановления функционала дополнительно проинформируем», — сообщается на сайте банка.

О проблемах с операциями по карточкам также сообщает Технобанк. «В связи с проведением внеплановых технических работ на процессинговом центре операции по карточкам банка временно не осуществляются», — говорится на сайте банка.

«26 июля возможны кратковременные перерывы в прохождении операций с карточками и в доступе пользователей в систему обслуживания банковских карточек», — сообщается на сайте РРБ Банка. В колл-центре банка сообщили, что проблемы вызваны тем, что возникли перебои в работе процессингового центра Банка БелВЭБ, в котором обслуживаются РРБ Банк, Технобанк и Идея Банк.