Половина британцев считает, что Россия вмешивалась в Brexit 26.07.2020, 21:16

Британская компанией Opinium провела опрос.

Почти половина жителей Великобритании считают, что Кремль в 2016 году вмешался в референдум по выходу страны из Европейского союза, а также в выборы в Европейский парламент в прошлом году. Об этом сообщает The Guardian (перевод — svoboda.org) со ссылкой на опрос, проведённый британской компанией Opinium.

О том, что Россия вмешалась в референдум по Brexit, заявили 49% опрошенных. Со вмешательством в выборы в Европарламент согласились 47% респондентов. Количество тех, кто так не считает, в два раза меньше.

Отмечается, что большинство из тех, кто верит в российское влияние на выборный процесс, – это избиратели лейбористов.

Ранее о вмешательстве России в парламентские выборы 2019 года заявлял глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

В свою очередь комитет по безопасности и разведке британского парламента опубликовал доклад о воздействии Кремля на местную политику. Согласно выводам комитета, Россия пыталась оказать влияние на исход референдума о независимости Шотландии от Соединённого Королевства в 2014 году. При этом в докладе отмечается, что прямых доказательств вмешательства России в референдум по Brexit найдено не было.

В докладе также содержатся рекомендации проводить более жёсткую линию по отношению к Кремлю.