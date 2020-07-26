Молодой гомельчанин: Скоро все изменится 26.07.2020, 21:29

Белорусы очень изменились.

В Гомеле прямо сейчас проходит агитационный митинг кандидата в президенты Светланы Тихановской. По данным наблюдателей, в акции участвуют уже более 10 тысяч человек.

Молодой гомельчанин рассказал о своем настроении:

- Думаю, что мы справимся и победим. Все возможно! Я верь объединенному штабу, обещаниям Светланы Тихановской провести честные выборы.

Все решится сейчас. Общество уже изменилось, молодежь мыслит иначе.

В общем, мы пришли сюда поддержать Светлану Тихановскую, она - наш кандидат.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию с акции.