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Компания Moderna получила еще $472 миллиона на разработку вакцины от COVID-19

  • 26.07.2020, 21:33
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Компания Moderna получила еще $472 миллиона на разработку вакцины от COVID-19

Руководство компании выразило уверенность в успешном завершении работы.

Компания Moderna Inc заявила в воскресенье, что она получила от Управления высших медико-биологических исследований США 472 миллиона долларов дополнительно на разработку вакцины от нового коронавируса, передает «Голос Америки».

Базирующаяся в США фирма, производящая медикаменты, пояснила, что дополнительное финансирование призвано помочь работе компании на поздней стадии клинических испытаний.

В апреле Moderna получила 483 миллиона от федерального ведомства, осуществляющего финансирование развития медицинских технологий. Это произошло в тот момент, когда разработка экспериментальной вакцины находилась на ранней стадии – на стадии испытаний, проводимых Национальными институтами здоровья.

«Воодушевленные данными, полученными на первой стадии, мы полагаем, что наша… вакцина может помочь справиться с пандемией COVID-19 pandemic и предотвратить вспышки (этого заболевания) в будущем», – говорится в заявлении для прессы, с которым выступил исполнительный директор компании Стефан Бансель.


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