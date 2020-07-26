Эксперт: Возможно резкое увеличение курса доллара 1 26.07.2020, 21:50

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Прогноз курса белорусского рубля на неделю 27-31 июля.

Курс доллара на торгах на БВФБ может уменьшиться или вырасти на доли процента примерно с одинаковой вероятностью. В понедельник 27 июля на открытии торгов курс доллара может подняться на доли процента, пишет эксперт Владимир Тарасов для belrynok.by.

Как и ожидалось, средневзвешенный курс доллара на Белорусской валютно-фондовой бирже на прошедшей неделе снизился: на 0,4% (до 2,3898 рубля за доллар 24 июля).

В то же время, средневзвешенный курс евро неожиданно увеличился на 1,4%, достигнув 2,7711 рубля за евро.

Российский рубль за неделю подешевел, но всего на 0,2% – до 3,3399 белорусских рубля за 100 российских.

При этом стоимость валютной корзины из доллара, евро и российского рубля увеличилась на 0,1%. В начале недели стоимость росла, но 24 июля резко снизилась. Среднедневной объем торгов иностранными валютами на БВФБ увеличился до 107,4 млн. рублей со 72,4 млн. рублей на предшествовавшей неделе.

Прогноз курса доллара по отношению к белорусскому рублю

Kурс доллара на БВФБ по итогам последней недели августа может снизиться или вырасти на 0-0,5% примерно с одинаковой вероятностью. Но ситуация крайне неопределенная, и возможен сюрприз со стороны спроса на валюту на БВФБ, что приведет к резкому увеличению стоимости валютной корзины и курса доллара.

Прогноз на понедельник 27 июля

Во второй половине пятницы 24 июля курс доллара на Московской бирже увеличился примерно на 0,4% и достиг 71,735 российского рубля за доллар.

На рынке форекс курс евро за указанный период вырос примерно на 0,5% – до 1,1657 доллара за евро.

Исходя из данных тенденций, можно ожидать, что на открытии торгов на БВФБ в понедельник 27 июня курс доллара может подняться на доли процента на фоне скачка курса евро на величину более 0,5%.