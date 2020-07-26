Доверенность на авто: особенности оформления и неожиданные последствия 26.07.2020, 22:10

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Рекомендации белорусским автолюбителям от специалиста.

Очень часто многие люди предпочитают не продавать машину, а отдавать по доверенности и при этом брать деньги за авто. Но такую сделку нельзя назвать продажей. Собственник у авто остается прежний. Из-за этого могут возникнуть сложности, если не знать всех нюансов юридической стороны такого оформления. Подробнее об этом vb.by рассказывает нотариус Брестского нотариального округа Николай Певец.

Собственником автомобиля считается тот человек, чьи фамилия и имя указаны в свидетельстве о регистрации транспортного средства. А тот, кто деньги передал, просто получил право им пользоваться на определенный срок.

По какой же причине случаются сделки по доверенности, а не по продаже авто? На это, как правило, несколько причин. К примеру, у человека нет времени, хочется оформить «по-быстренькому», чтобы не упустить выгодный вариант, а потом переоформить авто на себя. Или же бывает, что автомобиль не «криминальный», но продать его нельзя по каким-то причинам (например, сведения в документации не соответствуют данным на маркерах авто). Кто-то желает оформить доверенность на машину, чтобы сэкономить на налогах и обязательных платежах. Также доверенность чаще оформляется, если авто нужно не для езды, а чтобы разобрать на детали.

- Важно знать, что максимальный срок действия доверенности - 3 года. По истечении этого времени она автоматически не продлевается, надо оформлять новую. Главная ошибка доверителя - это прекращение контроля за тем, кому доверили авто, будучи уверенными в его добросовестности, - отмечает Николай Певец.

При покупке-продаже машины по доверенности могут возникнуть в будущем проблемы, о которых лучше узнать заранее. Так называемый «продавец» остается собственником транспортного средства. Поэтому он как владелец продолжает нести все правовые последствия по эксплуатации автомобиля. Если, к примеру, произошло ДТП и автомобиль скрылся с места происшествия, иски по возмещению вреда, причиненного аварией, будут предъявляться собственнику. И он вынужден будет доказывать, что автомобиль давно уже передан третьему лицу, и вспоминать, когда, у какого нотариуса и кому была выдана доверенность.

- Такие ситуации происходят довольно часто, а если выдавалась доверенность с правом передоверия, то найти лицо, у которого фактически во владении находится автомобиль, бывает крайне проблематично. И далеко не факт, что это поможет: ответственность в любом случае несет собственник автомобиля. Штрафы, начисленные при участии систем автоматической фиксации, будут направлены по месту жительства собственника. А неуплаченный штраф может стать помехой даже при выезде за границу, - обращает внимание нотариус.

Еще проблема, которая может возникнуть у так называемого покупателя, - смерть собственника авто: при наследовании транспорт придется вернуть. Встречаются случаи, когда машина, пройдя по «доверительным сделкам» через пятые руки, в итоге оказалась брошенной на улице. Здесь тоже собственнику придется оплатить место на штрафстоянке за то время, пока авто дожидалось там своего часа и утилизации.

Также собственник автомобиля может в любое время и без объяснения причин отменить доверенность. Еще один «подводный камень»: супруг или супруга могут предъявить права на машину, купленную на общие деньги во время брака. Если у настоящего владельца возникли проблемы с законом и его имущество арестуют, то автомобиль также может быть конфискован, только уже в пользу государства или вообще третьих лиц.

- Если вы решили удостоверить доверенность на машину, то лучше выдавать ее на короткий срок. При возникновении проблем доверенность лучше сразу отменить у нотариуса. Иначе нет гарантии, что доверенность не станет коварным инструментом в руках недобросовестного человека. Для отмены нотариально удостоверенной доверенности, в том числе доверенности, выданной в порядке передоверия, представляемый вправе подать заявление об отмене доверенности любому нотариусу. При аннулировании документа доверитель обязан сообщить об этом тому, кому она была выдана, и третьим лицам (для представительства перед которыми и выдавалась доверенность), - поясняет Николай Певец.