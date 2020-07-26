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«Знаю, что мы встретимся 9-го вечером уже в центре и сметем эту тараканью пыль»

  • 26.07.2020, 22:30
  • 3,567
«Знаю, что мы встретимся 9-го вечером уже в центре и сметем эту тараканью пыль»
Фото: «Наша Ніва»

Гомельчанка поделилась эмоциями после митинга в поддержку Светланы Тихановской.

- Вот это действо, оно как супершоу просто, эти тысячи огоньков, они на меня подействовали круче, чем что бы то ни было! - пишет телеграм-каналу «Баста» гомельчанка. - Нет слов, чтобы описать эмоции, которые проносятся до сих пор у меня в душе, сменяя друг друга. Когда стояла в толпе и держала свой телефон с включенным фонариком, я просто плакала.

Мой любимый Гомель, я знаю, что мы встретимся 9-го вечером уже в центре и сметем эту тараканью грязь и пыль.

Напомним, сегодня в родном городе Сергея Тихановского на улицу вышли более 10 тысяч человек.


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