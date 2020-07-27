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Найдены новые эффективные препараты против коронавируса

  • 27.07.2020, 7:53
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Найдены новые эффективные препараты против коронавируса

Лекарства одобрены специалистами Медицинского исследовательского института в США.

Ученые Медицинского исследовательского института в США выявили больше двадцати новых лекарственных препаратов, которые способны останавливать репликацию коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature (перевод - lenta.ru).

Исследователи проанализировали крупнейшую базу данных лекарственных препаратов, чтобы найти те, которые способны остановить размножение коронавируса. Всего было найдено 100 молекул с подтвержденной противовирусной активностью, и 21 препарат был признан эффективным в безопасных для пациентов концентрациях. Кроме того, четыре препарата действуют синергически с ремдесивиром, который применяют для лечения COVID-19.

Два лекарственных средства уже одобрены FDA: противоаллергенный астемизол и клофазамин против лепры. В настоящее время исследователи испытывают 21 препарат на небольших моделях животных и на органоидах — трехмерных моделях, которые имитируют органы человека, в данном случае легкие. По словам ученых, клофазимин, ханфангчин А, апилимод и ONO 5334 представляют собой наилучшие краткосрочные варианты эффективного лечения.


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