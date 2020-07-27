Над Тихим океаном в Boeing попала молния 2 27.07.2020, 8:08

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Иллюстрационное фото miuki.info

Самолет экстренно сел.

В Японии Boeing 747 экстренно сел в аэропорт Токио из-за молнии, попавшей в фюзеляж.

Происшествие с грузовым самолетом компании Japan Cargo Airlines случилось в ночь на понедельник, 27 июля, над Тихим океаном, сообщает NHK.

Судно направлялось в город Анкоридж на Аляске. Отмечается, что ЧП произошло на высоте 6,7 километров. На борту находились пять членов экипажа, никто не пострадал.

Специалисты начали проверку самолета на предмет повреждений.