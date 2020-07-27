закрыть
27 июля 2020, понедельник, 11:01
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Над Тихим океаном в Boeing попала молния

2
  • 27.07.2020, 8:08
  • 7,580
Над Тихим океаном в Boeing попала молния
Иллюстрационное фото miuki.info

Самолет экстренно сел.

В Японии Boeing 747 экстренно сел в аэропорт Токио из-за молнии, попавшей в фюзеляж.

Происшествие с грузовым самолетом компании Japan Cargo Airlines случилось в ночь на понедельник, 27 июля, над Тихим океаном, сообщает NHK.

Судно направлялось в город Анкоридж на Аляске. Отмечается, что ЧП произошло на высоте 6,7 километров. На борту находились пять членов экипажа, никто не пострадал.

Специалисты начали проверку самолета на предмет повреждений.


популярное за неделю

Мнение

Предлагаю устроить веселые проводы «трехпроцентного»
Предлагаю устроить веселые проводы «трехпроцентного»
Давайте погуляем!
Давайте погуляем!
«Борщеварка» уже дает показания
«Борщеварка» уже дает показания Ирина Халип
Три шага к свободной Беларуси
Три шага к свободной Беларуси Андрей Санников