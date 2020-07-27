Чемпион мира по муай-тай Денис Варакса: Мы должны жить в свободной стране 2 27.07.2020, 8:13

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Фото с сайта extrimpower.ru

Известный спортсмен высказался о переменах в Беларуси.

Чемпион мира по муай-тай Денис Варакса высказался о предстоящих президентских выборах. Его слова приводит «Трибуна»:

— Какое мнение у меня по поводу выборов? Наверное, как и у всех. Придерживаюсь того, что перемены должны произойти…

Ведь народ идет с мирными побуждениями…

В этой ситуации, наверное, должно быть стыдно в первую очередь всем органам власти.

Люди просто стоят на улице или в очереди, как в ситуации с магазином Symbal.by. Просто покупают определенные вещи, которые им нравятся. Каждый человек в праве носить то, что он хочет. И выражать себя так, как ему нравится. Какая-то национальная символика и прочее. Почему нет? Они поддерживают это движение…

Конечно, в этой ситуации у меня эмоции зашкаливают.

Я после боя приехал и в YouTube просматривал эти ролики и, конечно, это меня шокировало…

Считаю, что мы уже давно имеем право на свое четкое и ясное слово. Мы должны жить в свободной стране. Все должно быть честно и справедливо.