Начало конца тараканьей власти

Начало конца тараканьей власти8
- 27.07.2020, 8:27
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Гомель поразил атмосферой и количеством людей, пришедших на митинг.
В Гомеле вечером 26 июля прошел агитационный митинг кандидата в президенты Светланы Тихановской.
В родном городе Сергея Тихановского на улицу вышли более 10 тысяч человек.
Вот что написали о митинге в Гомеле независимые телеграм-каналы:
Кажется, это начало конца режима Лукашенко.
Восставший Гомель.
Гомель бьет рекорды!
Уже более 10 тысяч человек в Гомеле. Атмосфера - невероятная!
Гомель доказал, что нас большинство!
В Гомеле очень жарко.
Это уже не митинг, а настоящее море людей.