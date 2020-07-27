Начало конца тараканьей власти 8 27.07.2020, 8:27

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Гомель поразил атмосферой и количеством людей, пришедших на митинг.

В Гомеле вечером 26 июля прошел агитационный митинг кандидата в президенты Светланы Тихановской.

В родном городе Сергея Тихановского на улицу вышли более 10 тысяч человек.

Вот что написали о митинге в Гомеле независимые телеграм-каналы:

Кажется, это начало конца режима Лукашенко.

Восставший Гомель.

Гомель бьет рекорды!

Уже более 10 тысяч человек в Гомеле. Атмосфера - невероятная!

Гомель доказал, что нас большинство!

В Гомеле очень жарко.

Это уже не митинг, а настоящее море людей.