Курт Волкер: В Кремле – слабый лидер, Россия теряет силу 3 27.07.2020, 8:41

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Курт Волкер

США и Европа тем временем укрепляют свои позиции.

Бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что президент России Владимир Путин "слабый" как политический лидер.

Такое мнение Волкер высказал в интервью проекту "Крым.Реалии", видеоверсия которого была опубликована 26 июля. Журналист спросил у американского дипломата, "когда Россия изменится".

"Это невозможно предвидеть. Впрочем, мы видим слабую систему, видим слабого политического лидера, наблюдаем упадок экономики и инфраструктуры, сокращение населения", – ответил Волкер.

"Россия – это сила, у которой есть много средств, но все эти средства она со временем теряет. А вот Украина, Европа и США тем временем будут оставаться очень сильными", – считает дипломат.