Тихановская покорила Гомельщину 27.07.2020, 8:54

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ФОТО: SVABODA.ORG

Что волнует жителей региона?

Агитационные пикеты Светланы Тихановской по-прежнему собирают тысячи людей. И все больше из них проходят с исторической, настоящей белорусской символикой – с бело-красно-белыми флагами, сообщает «Белсат».

Вечером 10-тысячный митинг прошел во втором по величине городе Беларуси – в Гомеле. Днем кандидат посетила меньшие города. Что волнует жителей этих поселений?

Несколько тысяч человек под национальными и государственными флагами. 70-тысячный Жлобин стал девятым городом, который Светлана Тихановская посетила за неделю.

«Я рада видеть такое большое количество глаз, которые смотрят на меня. Вы смотрите на меня, я смотрю на вас, и мы все – за перемены!»- заявляет кандидат в президенты.

«Перемен!»- восклицают жлобинцы.

Выпустить осужденных по экономическим статьям и политзаключенных, а также назначить новые президентские выборы. Такие первые шаги обещает сделать Светлана Тихановская, когда придет к власти. А каких перемен хотят жители промышленного города?

«26 лет я не вижу просвета. Ни для белорусскости, ни для развития экономики».

«Все лежит в руинах! Даже взять наш Жлобин: металлургический завод едва дышит, ремонтный завод закрыли, меховая фабрика стоит!»

«Хотелось бы справедливости, права голоса, достойных зарплат, достойных пенсий людям!»- признаются жители Жлобина.

Нет работы, мужчины вынуждены выезжать на подработки за границу, а молодежь – переезжать в большие города. Подобные проблемы на пикете озвучили жители Быхова.

«Нет развития нигде, и уже 26 лет. У многих есть дети. У меня двое детей. Моему сыну 20 лет. И поверьте, ему неинтересно слышать о кабанах и свиноматках!»- возмущается жительница Быхова.

На пикет команды Тихановской в 17-тысячном Быхове пришли 300 человек.

«Лучшей жизни хотим, чтобы зарплаты были, чтобы возможность была детей растить, чтобы можно было путешествовать».

«Надоели нищенские зарплаты. Я работаю педагогом и получаю 200 долларов».

«26 лет мы живем при той самой власти, и хочется чего-то другого. Чего – мы сами не знаем. Возможно, при новой власти будет хуже, хотя хуже уже некуда. И хочется спросить –а где же Светлана?» – спрашивает местный житель.

Пикет проводили доверенные лица Светланы Тихановской.

«Тихановская не может объехать все города. Их около 200 в нашей стране. Она и так делает по три встречи за день. Мы видим, как она устает. Это не так все просто. Поэтому работают доверенные лица. И мы хотим объехать почти все районные центры Могилевской области», – сообщает доверенная персона Светланы Тихановской Владимир Шанцев.

Портреты политзаключенных, песни Виктора Цоя и национальные флаги – около трехсот человек вышли на пикет в 18-тысячных Пружанах. Светлана Тихановская, Вероника Цепкало и Мария Колесникова тем временем посетили 65-тысячную Речицу – центр белорусской нефтедобычи.

«Мы хотели бы, чтобы он [Лукашенко] ответил за все то, что он натворил в стране: за тех, кто в тюрьме, за тех, кто, как говорят, был убит, за ту кровь, которая у него на руках!»

«Чтобы были в стране перемены, чтобы страна развивалась дальше, чтобы люди жили и радовались жизни.»

«И чтобы в Евросоюз вступили!»

«Все, что нужно человеку!» – делятся своими мечтами жители Речицы.