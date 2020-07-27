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Китай официально закрыл генконсульство США в Чэнду

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  • 27.07.2020, 9:02
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Китай официально закрыл генконсульство США в Чэнду
Фото: EPA/UPG

Китайские власти вошли в здание американского диппредставительства.

Генеральное консульство США в административном центре китайской провинции Сычуань городе Чэнду официально закрыто. Об этом сообщил МИД Китая в понедельник, 27 июля.

"По требованию китайской стороны, 27 июля 2020 года в 10:00 (05:00 по Минску) генеральное консульство США в Чэнду закрыто", – говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства, сообщает korrespondent.net.

В нем отмечается, что китайские власти вошли в здание диппредставительства и приняли его в свое ведение.

Китайские СМИ и соцсети публикуют видеоролики о демонтаже таблички со здания генконсульства и спуске американского флага перед зданием генконсульства.

Генконсульство США в Чэнду было открыто в 1985 году и отвечало за юго-запад страны, в том числе провинции Сычуань, Юньнань, Гуйчжоу, Тибетский автономный район, а также город центрального подчинения Чунцин.

Напомним, МИД Китая объявил о закрытии генерального консульства США в Чэнду в минувшую пятницу. Внешнеполитическое ведомство назвало требования КНР о закрытии американского диппредставительства в Чэнду законным и необходимым ответом на закрытие генконсульства Китая в Хьюстоне. Ответственность за возникшую ситуацию полностью лежит на Вашингтоне, подчеркнул Пекин.

В последнее время отношения между США и Китаем ухудшаются из-за целого ряда причин. В частности, на прошлой неделе Госдеп анонсировал введение визовых санкций против чиновников Китая, поскольку Пекин ограничивает доступ американских дипломатов, журналистов и туристов в Тибет. Позже вводились американские санкции за события в Гонконге. В свою очередь Китай ввел санкции против американских чиновников.


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