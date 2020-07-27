«Саша, ты уже все потерял» 6 27.07.2020, 9:07

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ФОТО: SVABODA.ORG

У белорусов - как в песне Цоя: ладони превратились в кулак.

У нас есть силы и возможности вспомнить, что мы не быдло, не скот, а прекрасные, честные, умные и очень талантливые люди. А сейчас еще и сплоченные, пишет читательница телеграм-канала «Баста!».

«Саша, это больше не твоя страна, - пишет наша читательница. - Это больше не клочок земли с людишками.

Ты можешь нарисовать себе сколько угодно процентов, но факт остается фактом - ты проиграл. Все изменилось.

У нас - как в песне Цоя: наши ладони превратились в кулак. В массовое сознание пришло очень четкое осознание, что не народ для государства, а государство для народа. Есть абсолютная уверенность, что ничего не будет, как прежде. Молчание, сглатывание, робкий стук в в чиновничьи двери просто перестанут существовать, как явление.

Ты уже все потерял - совок достал 97% белорусов. Просто тупо достал. У нас есть силы и возможности вспомнить, что мы не быдло, не скот, а прекрасные, честные, умные и очень талантливые люди. А сейчас еще и сплоченные. А ты уже не в формате нашей страны. Совсем не в формате».

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