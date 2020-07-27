закрыть
27 июля 2020, понедельник, 11:02
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Саша, ты уже все потерял»

6
  • 27.07.2020, 9:07
  • 9,253
«Саша, ты уже все потерял»
ФОТО: SVABODA.ORG

У белорусов - как в песне Цоя: ладони превратились в кулак.

У нас есть силы и возможности вспомнить, что мы не быдло, не скот, а прекрасные, честные, умные и очень талантливые люди. А сейчас еще и сплоченные, пишет читательница телеграм-канала «Баста!».

«Саша, это больше не твоя страна, - пишет наша читательница. - Это больше не клочок земли с людишками.

Ты можешь нарисовать себе сколько угодно процентов, но факт остается фактом - ты проиграл. Все изменилось.

У нас - как в песне Цоя: наши ладони превратились в кулак. В массовое сознание пришло очень четкое осознание, что не народ для государства, а государство для народа. Есть абсолютная уверенность, что ничего не будет, как прежде. Молчание, сглатывание, робкий стук в в чиновничьи двери просто перестанут существовать, как явление.

Ты уже все потерял - совок достал 97% белорусов. Просто тупо достал. У нас есть силы и возможности вспомнить, что мы не быдло, не скот, а прекрасные, честные, умные и очень талантливые люди. А сейчас еще и сплоченные. А ты уже не в формате нашей страны. Совсем не в формате».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.


популярное за неделю

Мнение

Предлагаю устроить веселые проводы «трехпроцентного»
Предлагаю устроить веселые проводы «трехпроцентного»
Давайте погуляем!
Давайте погуляем!
«Борщеварка» уже дает показания
«Борщеварка» уже дает показания Ирина Халип
Три шага к свободной Беларуси
Три шага к свободной Беларуси Андрей Санников