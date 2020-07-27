Белорусские склады трещат от невостребованной продукции 6 27.07.2020, 9:13

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АРХИВНОЕ ФОТО VB.BY

Что происходит в промышленности на самом деле?

Премьер Беларуси Головченко считает, что в стране «улучшается ситуация со складскими запасами». Выясняем, насколько можно доверять информации от чиновников, пишут banki24.by.

23 июля Лукашенко проводил совещание с экономическим блоком. По итогам этого совещания премьер-министр выступил с интересным заявлением. По его мнению, в Беларуси наличие складских запасов не стоит считать негативом. Премьер думает, что из этих запасов промышленность может извлечь выгоду и быстро вернуть оборотку, которая заморожена на складах. Головченко считает, что в мире возник отложенный спрос на промышленную продукцию и белорусам под силу его удовлетворить.

Как пример «успеха» Головченко привел последние данные о величине складских запасов. По словам премьера, «буквально на месяц запасы снизились на сумму более чем 200 млн BYN».

Что же происходит с запасами на самом деле?

Действительно, в июне складские запасы сократились на 212,3 млн BYN. Однако нельзя утверждать, что это следствие эффективной работы по разгрузке складов. Дело в том, что снижение уровня складских запасов — обычная вещь для июня месяца.

Уменьшение складских запасов в июне связано с сезоном. В частности, сезонность типична для работы сахарных заводов — летом возникает повышенный спрос на их продукцию и складские запасы разметают на закатки.

Корректно сравнивать уровень складских запасов не по соседним месяцам, а с аналогичными датами прошлых лет. Здесь цифры полностью играют против чиновников. На 1 июля 2020-го складские запасы в промышленности достигли 5,524 млрд BYN, а годом ранее были 4,853 млрд BYN.

Как видно, за 12 месяцев есть рост непроданных запасов — на 13,8%. Инфляция за тот же период составила 5,2%. Это значит, что запасы увеличились и в реальном выражении.

Существует еще один способ оценить складские запасы: сравнить со среднемесячным объемом производства. Чем выше этот процент, тем хуже для промышленности. На 1 июля складские запасы составили 78,1% месячного выпуска, а годом ранее — 63,4%. Налицо ухудшение ситуации и вымывание оборотки в промышленности.

По относительному уровню складских запасов положение на 1 июля — наиболее неблагоприятное с 2014 года. Даже в кризисном 2015-м запасы к 1 июля собирались меньше — 77,2% от месячного выпуска.

В Минске складские запасы на 1 июля достигли 1,273 млрд BYN (110% месячного выпуска). Годом ранее ситуация с запасами была лучше — 1,047 млрд BYN, или 96,5% выпуска. В областях положение со складами было следующим: Брестская — 591,3 млн BYN (71,7% месячного выпуска), Витебская — 541 млн BYN (55,9%), Гомельская — 520 млн BYN (37,3%), Гродненская — 715,9 млн BYN (85%), Минская — 1,428 млрд BYN (112,5%), Могилевская — 454,6 млн BYN (73,3%).