МИД Германии: Россию не пустят обратно в G7 2 27.07.2020, 9:19

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Хайко Маас

Кремль сам внес наибольший вклад в закрытие этих дверей.

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что его страна выступает против возвращения России в состав G7.

В интервью Rheinische Post министр напомнил, что РФ была исключена из G7 из-за аннексии Крыма и интервенции на востоке Украины.

«Россия сама может внести наибольший вклад в открытие этих дверей», — подчеркнул Маас.

Он заявил, что Германия придерживается принципа реализации Минских соглашений по Донбассу. Он выразил мнение, что когда речь идет об урегулировании ситуации в Украине, то обсуждаться должен и вопрос аннексированного Крыма.

«Мы не забываем, что Крым также принадлежит Украине. Мы не можем пожав плечами отметить, что в XXI веке границы в Европе просто так передвигаются», — сказал Маас.

Он также выступил против участия в саммитах G7 представителей государств, которые не входят в Большую семерку.

Президент США Дональд Трамп уже не раз выступал за возвращение России в состав неформальной Группы семи ведущих развитых стран мира.

31 мая Трамп заявил о переносе саммита минимум на сентябрь 2020 года. США как хозяин саммита отметил, что хотел бы пригласить на встречу Россию, Австралию, Индию и Южную Корею в качестве гостей.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, а также лидеры Германии и Франции, выступили против возвращения РФ в Большую семерку.

Россия была исключена из состава Большой восьмерки в 2014 году после аннексии Крыма и военной агрессии на Донбассе. Кремль заверяет, что формат G8 России больше не интересен, так как существует возможность диалога с ведущими государствами в формате G20.