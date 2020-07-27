МИД Германии: Россию не пустят обратно в G7

МИД Германии: Россию не пустят обратно в G72
- 27.07.2020, 9:19
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Кремль сам внес наибольший вклад в закрытие этих дверей.
Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что его страна выступает против возвращения России в состав G7.
В интервью Rheinische Post министр напомнил, что РФ была исключена из G7 из-за аннексии Крыма и интервенции на востоке Украины.
«Россия сама может внести наибольший вклад в открытие этих дверей», — подчеркнул Маас.
Он заявил, что Германия придерживается принципа реализации Минских соглашений по Донбассу. Он выразил мнение, что когда речь идет об урегулировании ситуации в Украине, то обсуждаться должен и вопрос аннексированного Крыма.
«Мы не забываем, что Крым также принадлежит Украине. Мы не можем пожав плечами отметить, что в XXI веке границы в Европе просто так передвигаются», — сказал Маас.
Он также выступил против участия в саммитах G7 представителей государств, которые не входят в Большую семерку.
Президент США Дональд Трамп уже не раз выступал за возвращение России в состав неформальной Группы семи ведущих развитых стран мира.
31 мая Трамп заявил о переносе саммита минимум на сентябрь 2020 года. США как хозяин саммита отметил, что хотел бы пригласить на встречу Россию, Австралию, Индию и Южную Корею в качестве гостей.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, а также лидеры Германии и Франции, выступили против возвращения РФ в Большую семерку.
Россия была исключена из состава Большой восьмерки в 2014 году после аннексии Крыма и военной агрессии на Донбассе. Кремль заверяет, что формат G8 России больше не интересен, так как существует возможность диалога с ведущими государствами в формате G20.