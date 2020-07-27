Жители Гомеля: Это цунами уже не остановить, оно сметет Сашу-таракана 1 27.07.2020, 9:25

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Фото: nn.by

Гомельская область точно выйдет биться за свободу.

Комментарии участников вчерашнего митинга в Гомеле в областных протестных чатах собрал телеграм-канал "Баста!":

"Теперь я спокоен за родной город. Если вчера собралось более 10 тысяч жителей, то вечером 9 августа выйдет вдвое и втрое больше. И пусть попробуют еромшинские фальсификаторы солгать нам об итогах выборов. Это больше не прокатит".

"Со мной стояла бабушка 70 лет, просила помочь ей фонарик на телефоне включить! Пенсия у нее 390 рублей, 40 лет стажа".

"Не буду говорить за остальные регионы, но 9 августа Гомельщина точно выйдет биться за свободу. Это цунами уже не остановить. Оно сметет Сашу-таракана".

"Все было супер! Светлана - молодец! Гомель не подвел. Сейчас пришел домой с митинга Тихановской. Эмоции бьют через край. Верым! Можам! Пераможам!"

"Гомельчане, нас было много, но должно быть еще больше. Осталось две недели. Не подкачайте. Сделаем все, чтобы Сергею не было стыдно за земляков".

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