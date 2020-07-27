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Лидер протестов в Болгарии пообещал акцию блокады по всей стране

  • 27.07.2020, 9:27
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Лидер протестов в Болгарии пообещал акцию блокады по всей стране
Фото: Getty Images/AFP

Митинги под лозунгом «Защитим демократию!» продолжаются 18 дней подряд.

В Болгарии лидеры антиправительственных акций намерены активизировать протесты, заявил один из руководителей протестных акций Николай Хаджигенов, сообщает dw.com.

«Кульминацией протестов станет общенациональная демонстрация в Софии и акция блокады по всей стране в следующую среду», — сказал он.

Председатель оппозиционной Болгарской социалистической партии (БСП) Корнелия Нинова в очередной раз потребовала отставки правительства.

«Требования протестующих должны быть, наконец, выполнены», — заявила она.

Протесты в Болгарии под лозунгом «Защитим демократию!» продолжаются 18 дней подряд.

Их участники обвиняют премьер-министра страны Бойко Борисова в коррупции и требуют отставки, как его, так и главного прокурора страны Ивана Гешева.

Акции протеста начались в Болгарии после того, как 9 июля силовики провели обыск в администрации президента.


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