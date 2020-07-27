Друзья, мы в шаге 5 27.07.2020, 9:37

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Оксана Зарецкая

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Расчехлите свое сердце.

Преподаватель этикета и бывшая телеведущая Оксана Зарецкая обратилась в «Фейсбуке» к белорусам:

— Когда еще? Расчехлите свое сердце. Идите вперед. Говорите, что вы думаете.

Я тоже с вами. Я тоже на грани потерять все. Я уже никогда не появлюсь на телике. Это после интервью у Маркова. Это после полутора лет еженедельных выпусков в «Наше утро». Это после 13 лет брака за дипломатом.

И вы знаете что? Я счастлива. Я счастлива, что делаю хоть что-то для страны, где родилась, чтобы сделать ее по-настоящему европейской. Как Швейцария, как Франция, как Германия.

Друзья, мы в шаге. И это будет адски сложный шаг… Но мы больны инфантилизмом. И сейчас у нас есть шанс повзрослеть. Вы все ждете, что прилетит «волшебник на голубом вертолете» и скажет вам, что делать, возглавит и возьмет на себя ответственность… Мы сами должны принять решение и взять на себя ответственность за него.

Беларусы, родные мои, любимые, никто за вас не решит. Никто не поможет. Ни дядя в Европарламенте, ни тетя в кресле канцлера. Они выразят обеспокоенность и сожаление. И все. Когда вы думаете, что «Европа не допустит», подумайте, что есть Северная Корея. Она существует. Ее допустили, в первую очередь, сами люди. Не допустите это в Беларуси.

Я с вами. Мне бежать некуда. Как вам. Потому что я не хочу бежать, черт побери. Потому что я хочу, наконец, сделать свою Беларусь европейской и свободной.

Мои родители, дети тут. Всего этого я могу лишиться, понимаете? Вы знаете, как это делается. Но я тут. Понимаете?