«Работало 2000 человек, а теперь — 500» 3 27.07.2020, 9:48

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Фото: onliner.by

Как живет поселок, где все держалось на градообразующем предприятии.

О поселке, а потом и городе Круглое в свое время писали и снимали сюжеты практически все крупные СМИ. Градообразующее предприятие — местная ПМК-266 — не раз становилось лучшим в республике, а его руководитель Николай Патрончик был одним из самых заслуженных строителей в стране. Платили здесь хорошо, предприятие вкладывалось в инфраструктуру города, поэтому люди оставались тут. В декабре 2017 года Николая Патрончика вместе с сыном задержали. Спустя четыре месяца 67-летний директор скончался в СИЗО. Круглянцы считают, что для города эти события стали поворотным моментом, пишет onliner.by.

Мы были в Круглом спустя пару месяцев после того, как поселок официально переименовали в город, в декабре 2016-го. Главное круглянское предприятие — ПМК-266 — на тот момент имело республиканскую славу: отстроило малую родину Лукашенко Александрию, возвело ледовый дворец в Шклове и многие крупные гособъекты по всей стране. В лучшие годы численность работников ПМК достигала 2 тыс. человек, а годовой оборот составлял до $50 млн.

Но в наш приезд число работников уже сократилось до 1400, а у ПМК нарисовывались долги. Несмотря на тогдашний кризис, предприятие держалось на плаву: брались за любые заказы, выпускали кованые изделия и деревянные паллеты. В городе работали несколько торговых центров, туристический комплекс, стоматология, бассейн с сауной, тренажерный зал, бильярд и парикмахерская — все это тоже принадлежало ПМК.

«Все это мы построили, когда была большая прибыль, и хорошие работники у нас получали по 12—13 млн на те деньги. Мы люди рачительные и хозяйственные, тогда молодежь из Круглого уезжала, нужно было как-то их тут закреплять, — признавался нам тогда директор круглянской ПМК-266 Николай Патрончик, который отработал на предприятии 45 лет. — Подумали-помозговали, поняли, что лучше мы часть прибыли не в республиканский бюджет будем перечислять, а людям нашим отдадим. Получили добро и потихоньку стали развивать сферу торговли, услуг, стали строить „Изумруд“, „Строитель“, „Николаевские пруды“, „Гаспадар“, „Мару“, открыли кондитерский цех — все визитные карточки города. И как пошло-поехало! Это вещь жутко заразительная, не остановишься. У меня девиз „Жить — творить, не творить — зачем жить?“».

«ПМК давала 40% бюджета города, всем было хорошо»

В декабре 2017-го, буквально за несколько дней до Нового года, Николая Патрончика и его младшего сына задержали по подозрению в злоупотреблении служебными полномочиями. По версии Следственного комитета, сын Николая Патрончика открыл ИП на другого человека и через него поставлял в круглянскую ПМК-266 запчасти с надбавкой, которая в отдельных случаях достигала 100%. СК подсчитал, что таким образом предприятию был нанесен ущерб на сумму более 1 млн рублей.

Уголовное дело возбудили по части 4 статьи 210, 67-летнего отца и его 31-летнего сына забрали в СИЗО.

Круглянцы писали письмо Лукашенко, просили отпустить директора в Круглое под домашний арест. Очень переживали за его здоровье. В 2013-м мужчина пережил страшную аварию, месяц был в коме, потом еще год восстанавливался, но так до конца и не восстановился. Вдобавок у него были сахарный диабет, проблемы с почками и печенью. Но из СИЗО экс-директора не отпустили. Он умер 7 мая в областной больнице, куда с самого утра его привезли из СИЗО.

Хоронили Николая Патрончика всем городом. Говорят, плакали даже мужчины. Между тем уголовное дело в отношении Николая Васильевича закрыли не сразу, а только в июне нынешнего года.

После смерти отца его сына Дмитрия Патрончика признали виновным и осудили на 8 лет колонии. Старший сын Николая Васильевича еще до задержания уехал за границу и до сих пор на родину не вернулся.

Вдова Николая Васильевича Лариса Олеговна до сих пор живет в Круглом в просторном доме по улице Новоселов. Она инвалид I группы, передвигается на коляске и говорит с трудом. К ней ходит соцработник, помогают невестки и навещают внуки. В доме много их совместных с мужем снимков и портрет в полный рост, который Патрончику подарили когда-то на юбилей.

— Он же сам круглянский, в ПМК работал с 1975 года, начинал с мастера, а потом уже дорос до директора, — вздыхает Лариса Олеговна. — При этом он работал, не жалея себя, как в 5:30 проснулся, так до последнего автобуса, до 21:30 был на работе. Ему всегда хотелось сделать что-то для района, он хотел процветания для Круглого, вот поэтому и строил: торговые центры, ресторан, бассейн, кондитерский цех, пасеку и все остальное. Давал работникам беспроцентные ссуды, помогал чем мог. Все делал для людей, но и требовал за это. Во время его работы ПМК давала 40% бюджета городу. Всем было хорошо. В былые времена 2—2,5 тыс. человек работали, сейчас хорошо, если 300 наберется.

Уголовные дела мужа и сына Лариса Олеговна, как и все родные, не комментирует, вспоминает только, как они виделись в последний раз.

— Тогда к нам домой пришли с обыском, я просила его сказать, в чем дело. Он ответил: «Есть вопросы, будем разбираться». С того дня я его больше живым не видела. В мае его привезли уже в гробу, — дрожащим голосом рассказывает она. — В заключении о смерти в графе «Причина смерти» стоял код R99, что означает «Другие неточно обозначенные и неуточненные причины смерти». То есть ничего не выяснили.

Мы писали во все инстанции, чтобы разобрались. Только тогда удалось узнать, что у него была кислородная недостаточность. Сокамерники мужа позже рассказали, что ему стало плохо вечером. В камеру никто не приходил. Он в таком состоянии пробыл до утра, а затем его отвезли в областную больницу. Врачи, с которыми мы потом говорили, только развели руками: привезли хронически тяжелого пациента, которому было невозможно оказать помощь…

Лариса Олеговна говорит, что сейчас главная ее цель — дождаться сыновей: младшего — из тюрьмы, старшего — из эмиграции.

«Как Патрончик ушел, так, считай, сразу все и начало рушиться»

После смерти Николая Патрончика ПМК-266 осталась без руководителя. Семь месяцев предприятие было без директора, за это время сменилось четыре исполняющих обязанности. Долги росли как снежный ком. В какой-то момент ПМК и вовсе собирались банкротить, но не стали.

— Да, мы в долгах как в шелках. Нам должны, мы должны, никто никому ничего не отдает, — говорят рабочие предприятия, которые меняют трубы недалеко от городского Дома культуры. — На продажу много чего выставлено из-за этого: техника, здания.

Как был Патрончик, так было все нормально. Хоть он и требовательный был, мы и работали много, но зато и получали потом. При Николае Васильевиче работало где-то 2 тыс. человек и зарплата была достойная. Как Патрончик ушел, так, считай, сразу все и начало рушиться. Сейчас в ПМК осталось около 500 работников. Зарплата упала, очень много специалистов уволилось. В настоящее время рабочие получают в среднем 500 рублей грязными.

— Вон у нас Александрович, один из старожилов ПМК, работает на экскаваторе, — показывают рабочие на немолодого мужчину. — Александрович, какая у тебя теперь зарплата?

— Когда экскаватор был в аренде, была 700 рублей, сейчас вот — 450—500, — машет рукой Александрович. — И это со всеми надбавками за стаж и прочим. Молодому так минималку будут платить. Так что если сравнивать, то 500 рублей — это не так уж и плохо. Можно ли прожить на эти деньги в Круглом? Одному можно, а если семья и дети — нереально. Чиновникам, которые говорят, что реально, нужно дать по 500 рублей — пусть попробуют.

— Пока работаем, а что будет дальше, кто его знает, — говорят рабочие. — У ПМК проблемы, льнозавод закрыли, маслозавод, хлебокомбинат. Сельхозтехника еще работает, мелиорация — немного тоже, мусороперерабатывающий завод есть, кондитерский цех и еще лесопилка. Но работы на всех не хватает. Вот и едут многие в Могилев, в Минск, очень много людей ездит на заработки в Россию, Польшу и Прибалтику. Ну а как тут не поедешь, крутиться же нужно.

— Но уезжают не все, только молодые. Люди постарше держатся за жилье: трехкомнатная квартира в Круглом стоит 45 тыс. рублей. За такие деньги квартиру не то что в Минске, но даже и в Могилеве не купишь, — уверены круглянцы. — Поэтому город начинает стареть…

За Домом культуры сиротливо пустует детская площадка, которая тоже принадлежала ПМК. Раньше здесь были качели, батуты и другие развлечения для детей.

— Их увезли в комплекс «Николаевские пруды», потому что у ПМК нет денег на обслуживание площадки, а город на баланс ее не брал, — выдвигают свою версию рабочие.

— Это ж Николая Васильевича задумка. Жаль, что площадки больше не будет. Так хоть детям какое-то развлечение было. В «Николаевские пруды» их не навозишься, — говорит многодетная мама.

«Сейчас город, можно сказать, выживает, а не живет»

Пусто выглядит не только площадка для детей, но и гостиничный комплекс «Изумруд». Молчит фонтан, пустая парковка — и ни души, только подростки обсуждают что-то на лавочке.

Ресторан, боулинг, сауна и массажный кабинет тоже открываются только под заказ. Ночной клуб «Изумруд» сдается в аренду. Он долгое время простаивал, потом меньше года был в аренде у одного предпринимателя, с апреля — уже у другого.

На двух этажах «Изумруда» с торговыми рядами не осталось ни одного магазина. О былом оживлении напоминает только фотоателье, но и оно закрывается после 12:00. В будний день признаки жизни в комплексе подает только гостиница.

Аналогичная история и у торгового центра «Гаспадар»: ни души на парковке и закрытые павильоны практически по всему периметру. Работают только зоомагазин да точка с текстилем для дома.

— Пробовали тут многие брать павильоны в аренду, но долго не проработали, — рассказывают уцелевшие торговцы. — У людей в Круглом просели зарплаты, нет больше того, как было при Патрончике, вот и денег у людей особенно нет. Так что торговый центр и закрылся.

Давно не функционирует и центр досуга «Строитель», где раньше были тренажерные залы и детское кафе. Сейчас здесь находится Круглянская ДЮСШ. Грустная судьба и у магазина «Белая вежа»: детище Николая Васильевича тоже закрыли. Еще теплится жизнь в центре услуг «Мара» — тут столовая для рабочих, кафетерий и парикмахерская.

— Еще комплекс «Николаевские пруды» тоже пока держится. Из-за коронавируса, правда, очень много россиян не приехало. Как они там выживут, неизвестно, — говорят в центре услуг. — Сейчас город, можно сказать, выживает, а не живет. Есть стойкое ощущение, что года через три-пять Круглое снова станет деревней.

Мы хотели пообщаться с нынешним директором круглянской ПМК-266 о реальном положении дел на предприятии, но тот без санкции райисполкома говорить с журналистами отказывается, а в райисполкоме обещают перезвонить, но так и не перезванивают. Как только нам дадут ответ, мы опубликуем его.