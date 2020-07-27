закрыть
27 июля 2020, понедельник, 11:02
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Работало 2000 человек, а теперь — 500»

3
  • 27.07.2020, 9:48
  • 4,171
«Работало 2000 человек, а теперь — 500»
Фото: onliner.by

Как живет поселок, где все держалось на градообразующем предприятии.

О поселке, а потом и городе Круглое в свое время писали и снимали сюжеты практически все крупные СМИ. Градообразующее предприятие — местная ПМК-266 — не раз становилось лучшим в республике, а его руководитель Николай Патрончик был одним из самых заслуженных строителей в стране. Платили здесь хорошо, предприятие вкладывалось в инфраструктуру города, поэтому люди оставались тут. В декабре 2017 года Николая Патрончика вместе с сыном задержали. Спустя четыре месяца 67-летний директор скончался в СИЗО. Круглянцы считают, что для города эти события стали поворотным моментом, пишет onliner.by.

Мы были в Круглом спустя пару месяцев после того, как поселок официально переименовали в город, в декабре 2016-го. Главное круглянское предприятие — ПМК-266 — на тот момент имело республиканскую славу: отстроило малую родину Лукашенко Александрию, возвело ледовый дворец в Шклове и многие крупные гособъекты по всей стране. В лучшие годы численность работников ПМК достигала 2 тыс. человек, а годовой оборот составлял до $50 млн.

Но в наш приезд число работников уже сократилось до 1400, а у ПМК нарисовывались долги. Несмотря на тогдашний кризис, предприятие держалось на плаву: брались за любые заказы, выпускали кованые изделия и деревянные паллеты. В городе работали несколько торговых центров, туристический комплекс, стоматология, бассейн с сауной, тренажерный зал, бильярд и парикмахерская — все это тоже принадлежало ПМК.

«Все это мы построили, когда была большая прибыль, и хорошие работники у нас получали по 12—13 млн на те деньги. Мы люди рачительные и хозяйственные, тогда молодежь из Круглого уезжала, нужно было как-то их тут закреплять, — признавался нам тогда директор круглянской ПМК-266 Николай Патрончик, который отработал на предприятии 45 лет. — Подумали-помозговали, поняли, что лучше мы часть прибыли не в республиканский бюджет будем перечислять, а людям нашим отдадим. Получили добро и потихоньку стали развивать сферу торговли, услуг, стали строить „Изумруд“, „Строитель“, „Николаевские пруды“, „Гаспадар“, „Мару“, открыли кондитерский цех — все визитные карточки города. И как пошло-поехало! Это вещь жутко заразительная, не остановишься. У меня девиз „Жить — творить, не творить — зачем жить?“».

«ПМК давала 40% бюджета города, всем было хорошо»

В декабре 2017-го, буквально за несколько дней до Нового года, Николая Патрончика и его младшего сына задержали по подозрению в злоупотреблении служебными полномочиями. По версии Следственного комитета, сын Николая Патрончика открыл ИП на другого человека и через него поставлял в круглянскую ПМК-266 запчасти с надбавкой, которая в отдельных случаях достигала 100%. СК подсчитал, что таким образом предприятию был нанесен ущерб на сумму более 1 млн рублей.

Уголовное дело возбудили по части 4 статьи 210, 67-летнего отца и его 31-летнего сына забрали в СИЗО.

Круглянцы писали письмо Лукашенко, просили отпустить директора в Круглое под домашний арест. Очень переживали за его здоровье. В 2013-м мужчина пережил страшную аварию, месяц был в коме, потом еще год восстанавливался, но так до конца и не восстановился. Вдобавок у него были сахарный диабет, проблемы с почками и печенью. Но из СИЗО экс-директора не отпустили. Он умер 7 мая в областной больнице, куда с самого утра его привезли из СИЗО.

Хоронили Николая Патрончика всем городом. Говорят, плакали даже мужчины. Между тем уголовное дело в отношении Николая Васильевича закрыли не сразу, а только в июне нынешнего года.

После смерти отца его сына Дмитрия Патрончика признали виновным и осудили на 8 лет колонии. Старший сын Николая Васильевича еще до задержания уехал за границу и до сих пор на родину не вернулся.

Вдова Николая Васильевича Лариса Олеговна до сих пор живет в Круглом в просторном доме по улице Новоселов. Она инвалид I группы, передвигается на коляске и говорит с трудом. К ней ходит соцработник, помогают невестки и навещают внуки. В доме много их совместных с мужем снимков и портрет в полный рост, который Патрончику подарили когда-то на юбилей.

— Он же сам круглянский, в ПМК работал с 1975 года, начинал с мастера, а потом уже дорос до директора, — вздыхает Лариса Олеговна. — При этом он работал, не жалея себя, как в 5:30 проснулся, так до последнего автобуса, до 21:30 был на работе. Ему всегда хотелось сделать что-то для района, он хотел процветания для Круглого, вот поэтому и строил: торговые центры, ресторан, бассейн, кондитерский цех, пасеку и все остальное. Давал работникам беспроцентные ссуды, помогал чем мог. Все делал для людей, но и требовал за это. Во время его работы ПМК давала 40% бюджета городу. Всем было хорошо. В былые времена 2—2,5 тыс. человек работали, сейчас хорошо, если 300 наберется.

Уголовные дела мужа и сына Лариса Олеговна, как и все родные, не комментирует, вспоминает только, как они виделись в последний раз.

— Тогда к нам домой пришли с обыском, я просила его сказать, в чем дело. Он ответил: «Есть вопросы, будем разбираться». С того дня я его больше живым не видела. В мае его привезли уже в гробу, — дрожащим голосом рассказывает она. — В заключении о смерти в графе «Причина смерти» стоял код R99, что означает «Другие неточно обозначенные и неуточненные причины смерти». То есть ничего не выяснили.

Мы писали во все инстанции, чтобы разобрались. Только тогда удалось узнать, что у него была кислородная недостаточность. Сокамерники мужа позже рассказали, что ему стало плохо вечером. В камеру никто не приходил. Он в таком состоянии пробыл до утра, а затем его отвезли в областную больницу. Врачи, с которыми мы потом говорили, только развели руками: привезли хронически тяжелого пациента, которому было невозможно оказать помощь…

Лариса Олеговна говорит, что сейчас главная ее цель — дождаться сыновей: младшего — из тюрьмы, старшего — из эмиграции.

«Как Патрончик ушел, так, считай, сразу все и начало рушиться»

После смерти Николая Патрончика ПМК-266 осталась без руководителя. Семь месяцев предприятие было без директора, за это время сменилось четыре исполняющих обязанности. Долги росли как снежный ком. В какой-то момент ПМК и вовсе собирались банкротить, но не стали.

— Да, мы в долгах как в шелках. Нам должны, мы должны, никто никому ничего не отдает, — говорят рабочие предприятия, которые меняют трубы недалеко от городского Дома культуры. — На продажу много чего выставлено из-за этого: техника, здания.

Как был Патрончик, так было все нормально. Хоть он и требовательный был, мы и работали много, но зато и получали потом. При Николае Васильевиче работало где-то 2 тыс. человек и зарплата была достойная. Как Патрончик ушел, так, считай, сразу все и начало рушиться. Сейчас в ПМК осталось около 500 работников. Зарплата упала, очень много специалистов уволилось. В настоящее время рабочие получают в среднем 500 рублей грязными.

— Вон у нас Александрович, один из старожилов ПМК, работает на экскаваторе, — показывают рабочие на немолодого мужчину. — Александрович, какая у тебя теперь зарплата?

— Когда экскаватор был в аренде, была 700 рублей, сейчас вот — 450—500, — машет рукой Александрович. — И это со всеми надбавками за стаж и прочим. Молодому так минималку будут платить. Так что если сравнивать, то 500 рублей — это не так уж и плохо. Можно ли прожить на эти деньги в Круглом? Одному можно, а если семья и дети — нереально. Чиновникам, которые говорят, что реально, нужно дать по 500 рублей — пусть попробуют.

— Пока работаем, а что будет дальше, кто его знает, — говорят рабочие. — У ПМК проблемы, льнозавод закрыли, маслозавод, хлебокомбинат. Сельхозтехника еще работает, мелиорация — немного тоже, мусороперерабатывающий завод есть, кондитерский цех и еще лесопилка. Но работы на всех не хватает. Вот и едут многие в Могилев, в Минск, очень много людей ездит на заработки в Россию, Польшу и Прибалтику. Ну а как тут не поедешь, крутиться же нужно.

— Но уезжают не все, только молодые. Люди постарше держатся за жилье: трехкомнатная квартира в Круглом стоит 45 тыс. рублей. За такие деньги квартиру не то что в Минске, но даже и в Могилеве не купишь, — уверены круглянцы. — Поэтому город начинает стареть…

За Домом культуры сиротливо пустует детская площадка, которая тоже принадлежала ПМК. Раньше здесь были качели, батуты и другие развлечения для детей.

— Их увезли в комплекс «Николаевские пруды», потому что у ПМК нет денег на обслуживание площадки, а город на баланс ее не брал, — выдвигают свою версию рабочие.

— Это ж Николая Васильевича задумка. Жаль, что площадки больше не будет. Так хоть детям какое-то развлечение было. В «Николаевские пруды» их не навозишься, — говорит многодетная мама.

«Сейчас город, можно сказать, выживает, а не живет»

Пусто выглядит не только площадка для детей, но и гостиничный комплекс «Изумруд». Молчит фонтан, пустая парковка — и ни души, только подростки обсуждают что-то на лавочке.

Ресторан, боулинг, сауна и массажный кабинет тоже открываются только под заказ. Ночной клуб «Изумруд» сдается в аренду. Он долгое время простаивал, потом меньше года был в аренде у одного предпринимателя, с апреля — уже у другого.

На двух этажах «Изумруда» с торговыми рядами не осталось ни одного магазина. О былом оживлении напоминает только фотоателье, но и оно закрывается после 12:00. В будний день признаки жизни в комплексе подает только гостиница.

Аналогичная история и у торгового центра «Гаспадар»: ни души на парковке и закрытые павильоны практически по всему периметру. Работают только зоомагазин да точка с текстилем для дома.

— Пробовали тут многие брать павильоны в аренду, но долго не проработали, — рассказывают уцелевшие торговцы. — У людей в Круглом просели зарплаты, нет больше того, как было при Патрончике, вот и денег у людей особенно нет. Так что торговый центр и закрылся.

Давно не функционирует и центр досуга «Строитель», где раньше были тренажерные залы и детское кафе. Сейчас здесь находится Круглянская ДЮСШ. Грустная судьба и у магазина «Белая вежа»: детище Николая Васильевича тоже закрыли. Еще теплится жизнь в центре услуг «Мара» — тут столовая для рабочих, кафетерий и парикмахерская.

— Еще комплекс «Николаевские пруды» тоже пока держится. Из-за коронавируса, правда, очень много россиян не приехало. Как они там выживут, неизвестно, — говорят в центре услуг. — Сейчас город, можно сказать, выживает, а не живет. Есть стойкое ощущение, что года через три-пять Круглое снова станет деревней.

Мы хотели пообщаться с нынешним директором круглянской ПМК-266 о реальном положении дел на предприятии, но тот без санкции райисполкома говорить с журналистами отказывается, а в райисполкоме обещают перезвонить, но так и не перезванивают. Как только нам дадут ответ, мы опубликуем его.


популярное за неделю

Мнение

Предлагаю устроить веселые проводы «трехпроцентного»
Предлагаю устроить веселые проводы «трехпроцентного»
Давайте погуляем!
Давайте погуляем!
«Борщеварка» уже дает показания
«Борщеварка» уже дает показания Ирина Халип
Три шага к свободной Беларуси
Три шага к свободной Беларуси Андрей Санников