Цена золота установила новый исторический рекорд 27.07.2020, 9:54

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Превзойден максимум, зафиксированный в 2011 году.

На торгах 27 июля стоимость тройской унции золота выросла на 1,63% до $1928,4 по состоянию на 9:34 мск, свидетельствуют данные торгов на бирже Comex. Максимальное значение в течение торговой сессии составило $1938, сообщает РБК.

Цены на золото обновили исторический максимум, который держался с 2011 года, когда драгоценный металл оценивался в рекордные $1923,7.

Спрос на золото растет из-за ухудшения отношений между США и Китаем и опасений замедления темпов роста мировой экономики из-за пандемии коронавируса. Инвесторы используют золото как основной защитный актив в периоды политической или экономической нестабильности.

Некоторые аналитики считают, что в ближайшее время котировки золота могут вырасти до $2000. Такой прогноз дают в Citigroup. Эксперты банка полагают, что росту цен в том числе будут способствовать монетарное стимулирование со стороны центробанков, низкие реальные ставки и приток капитала инвесторов в «золотые» ETF.

По данным июльского опроса Reuters, в котором приняли участие 42 аналитика, в 2020 году средняя цена золота составит $1713 за унцию и $1800 — в 2021-м.