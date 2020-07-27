Стало известно имя нового возможного спецпредставителя США по Украине 27.07.2020, 10:09

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Кит Дейтон

Назначение может произойти после президентских выборов в США.

Специальным представителем Госдепа по вопросам Украины может стать новый посол США в Украине Кит Дейтон - его назначение может произойти сразу после президентских выборов в ноябре.

Об этом рассказал посол Украины в США Владимир Ельченко, сообщает "РБК-Украина".

Он подчеркнул, что сейчас действительно не хватает человека, который бы курировал украино-американские отношения, а также восстановил активное участие США в переговорных процессах вокруг конфликта Украины и РФ.

"Нам нужен такой человек, и после ноябрьских выборов, надеюсь, такой человек будет назначен. Прямо об этом не говорят, но есть такие намеки, что кто-то будет. На определенном этапе были расчеты на то, что таким человеком станет новый посол США в Украине Кит Дейтон, но, к сожалению, процесс его утверждения в Сенате затянулся, совершенно не по политическим причинам", - рассказал Ельченко.