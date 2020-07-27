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Норвежский парламент призвали поддержать борцов за перемены в Беларуси

  • 27.07.2020, 10:23
  • 1,032
Норвежский парламент призвали поддержать борцов за перемены в Беларуси

Белорусская диаспора провела акцию в Осло.

На выходных в столице Норвегии Осло прошла акция солидарности с политзаключенными и борцами за перемены в Беларуси, сообщили Сharter97.org организаторы встречи. Около 30 человек приняли участие в пикете. Также белорусская диаспора зарегистрировала резолюцию с требованиями в парламент Норвегии. Белорусы призывают норвежских парламентариев отреагировать на события в нашей стране и поддержать тех, кто борется за перемены.


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