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Россия уходит парадами

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  • 27.07.2020, 10:31
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Россия уходит парадами

Под этой парадной крышкой в стране булькает и закипает протест.

Чем меньше перспектив у страны, тем больше в ней торжеств и показной, выдуваемой из пузатых, начищенных оркестровых труб, гордости, пишет «СерпомПо».

Парады, шествия, салюты, заплывы кораблей, торжественные пролеты самолетов, воздвижение памятников в столицах и регионах. Мундиры, блестящие пуговицы, печатный шаг, речи. Ордена, медали и звания падают дождем с кремлевских высот.

Иной раз с долей забавного безумия.

Сегодня на морском параде в Питере везли мощи адмирала Ушакова. Местная восторженная газета «Фонтанка» назвала их «дебютантом Главного военно-морского парада».

Мощи-дебютант!!

Но под этой парадной крышкой в стране булькает и закипает, а сама эта крышка начинает подрагивать, иной раз подпрыгивать. И по державным краям, и в столичном властном средоточии.

Протестами, массовым недовольством, раздражением, и, конечно, равнодушием к словам, делам, целям начальства.

Разгульные «нулевые», провальные «десятые», теперь уже настали гниющие «двадцатые». Ползут по ним танки, летят в голубом небе самолеты, плывут корабли, рассекая гордыми носами победные крымские фекалии.


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