Ученые предложили выращивать живые щиты от радиации на Марсе 27.07.2020, 10:36

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Щиты будут состоять из «чернобыльского» грибка.

Американские ученые предложили рассмотреть вариант защиты аппаратов и будущих поселений на Марсе от космической радиации с помощью микрогрибка, который живет за счет поглощения опасного для человека излучения, пишет liga.net.

Основной угрозой здоровью астронавтов в дальнем космосе будет радиация. Среднегодовая эквивалентная доза человека на Земле – около 6,2 мЗв, тогда как на Международной космической станции – 144 мЗв. За год в потенциальной трехлетней миссии на Марс астронавт получит до 400 мЗв, в основном от космического излучения, а не местных источников радиации.

Авторы подчеркивают: из-за сложной природы космического излучения, "вероятно, не существует универсального решения этой проблемы", которая еще более усугубляется ограничением массы. Они считают, что у биотехнологий в этой сфере - уникальные преимущества: пригодность для использования ресурсов на месте, самовосстановление и адаптивность.

Они напомнили, что некоторые насекомые, бактерии и грибы прекрасно чувствуют себя в условиях высокого радиационного фона. Например, тот грибок, который в 1991 году обнаружили в воде пруда-охладителя Чернобыльской АЭС.

Для получения жизненной энергии такие микроорганизмы используют радиосинтез. Аналогично тому, как растения делают это с хлорофиллом, Cladosporium sphaerospermum использует меланин для преобразования гамма-излучения в химическую энергию. Способность этого вида ослаблять излучение изучалась на МКС в течение 30 дней по программе поиска решений "под Марс". Уровень радиции под 1,7 мм слоем грибов был на 2,17±0.35% ниже, чем без него, с потенциалом увеличения показателя до 5,04%.

"Слой этого грибка толщиной ~21 см мог бы в значительной степени свести на нет годовой эквивалент дозы облучения от окружающей среды на поверхности Марса. Для достижения такого же показателя потребуется смесь меланина и местного реголита толщиной 9 см", - пишут исследователи.