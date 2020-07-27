Лукашенко хочет «подмять» под себя Нацбанк 4 27.07.2020, 10:43

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Планы регулятора оказались под угрозой.

В Беларуси планировалось дать Нацбанку больше независимости. Однако после последних заявлений на политическом уровне эта перспектива оказалась весьма туманной, и одновременно появились риски утратить ценовую и финансовую стабильность, пишет сайт naviny.by.

Путь к независимости

С 2015 года после двух финансовых кризисов Нацбанк перешел на политику монетарного таргетирования, которая позволила в уходящей пятилетке снизить инфляцию до исторического минимума. Как оказалось, чтобы это случилось, экономическим властям достаточно было ограничить денежное предложение, что и подразумевал режим монетарного таргетирования.

При этом многие европейские страны, а с 2014 года и Россия, перешли на более продвинутый монетарный режим — таргетирования инфляции. Он подразумевает, что низкая инфляция достигается за счет управления инфляционными ожиданиями посредством коммуникаций с обществом и процентной политикой.

Чтобы инфляционными ожиданиями управлять, необходимо проводить прозрачную и ответственную денежно-кредитную политику. В противном случае экономические агенты (население и предприятия) не будут доверять действиям и заявлениям Нацбанка.

Поэтому центральный банк Беларуси еще полтора года назад подготовил предложения, которые бы позволили ему получить механизмы для перехода на режим таргетирования инфляции.

При этом проект изменений в Банковский кодекс предполагал, что вместо утверждения годовых прогнозов по инфляции (нынешняя практика) будет утверждаться среднесрочный ориентир по инфляции на три года.

Кстати, МВФ полностью такие изменения поддерживает. По мнению фонда, сейчас Нацбанк Беларуси «не имеет возможности противостоять непредсказуемым шоковым потрясениям», которые «могут потребовать слишком агрессивной корректировки политики», говорится в заключении МВФ.

«Замена нынешнего целевого показателя постоянным среднесрочным целевым показателем инфляции» даст Нацбанку «большую гибкость в реагировании на временные потрясения», говорится в отчете МВФ, который был опубликован в июне этого года.

Чтобы выполнять целевой показатель по инфляции на трехлетний период и управлять инфляционными ожиданиям, Нацбанк запросил себе дополнительные полномочия, которые в том числе могли бы повысить независимость центрального банка. Ведь как можно доверять заявлениям и действиями того, кто не обладает независимостью?

Поэтому Нацбанк предложил внести изменения в Банковский кодекс, чтобы самостоятельно утверждать Основные направления денежно-кредитной политики. Сейчас этот документ подписывает глава государства после многочисленных межведомственных согласований.

Кроме этого, центральный банк предложил предоставить ему право озвучивать внутренний прогноз для широкой общественности и тем самым объяснять свои действия и влиять на инфляционные ожидания предприятий и населения.

Сегодня у Нацбанка такого мандата нет. В стране, как известно, утверждается официальный прогноз социально-экономического развития, на основании выполнения которого Лукашенко оценивает работу вертикали власти.

Банковский кодекс сделает Нацбанк послушным?

Расширить свою независимость и перейти на режим таргетирования инфляции Нацбанк планировал с 2021 года.

И все вроде шло к тому, что перечисленные полномочия регулятор, учитывая успехи по борьбе с инфляцией, получит. Однако за последний месяц последовало сразу несколько политических заявлений, которые не только поставили под сомнение будущую независимость Нацбанка, но и его способность обеспечивать ценовую и финансовую стабильность.

В июне Александр Лукашенко поручил председателю правления Нацбанка стать помощником премьер-министра по выплате зарплаты предприятиям. Плюс к этому Лукашенко была поставлена задача рассмотреть вопрос о снижении ставки рефинансирования, что центральный банк в течение трех суток и сделал.

Дальше больше. На прошлой неделе руководству Нацбанка глава государства напомнил о необходимости продолжать смягчать финансовую политику и обеспечивать постоянный рост кредитования.

Кроме этого, Лукашенко поручил «актуализировать» Банковский кодекс, но ответственным за обновление глава государства назначил не Нацбанк, а своего помощника (!). При этом он акцентировал внимание на том, что «Банковский кодекс не должен быть сам по себе, а экономика Беларуси сама по себе», и указал на то, что банковская система должна «служить народу» оказывать поддержку реальному сектору экономики.

Из всего сказанного за последний месяц сложилось впечатление, что независимость Нацбанка сжалась как шагреневая кожа, и сейчас Администрация Лукашенко будет определять, что и как делать центральному банку. А чтобы новое положение дел узаконить, осталось только Банковский кодекс переписать.

Раньше это планировалось сделать для укрепления независимости Нацбанка, а теперь, возможно, для ослабления, чтобы сделать регулятора более послушным.

Давление на Нацбанк чревато финансовые проблемами

Белорусские экономисты видят несколько сценариев развития событий в финансовой сфере с учетом последних событий.

Благоприятный состоит в том, что по мере выхода мировой и белорусской экономики из кризиса политическое давление на Нацбанк будет снижаться, и, соответственного, чрезмерного ослабления денежно-кредитной политики Нацбанка не произойдет.

«Если смягчение денежно-кредитной политики будет умеренным, а пока это именно так, то удастся сохранить и ценовую, и финансовую стабильность», — отметил в комментарии старший аналитик Forex Club Валерий Полховский.

Предыдущий опыт Беларуси, говорит он, показывает, что когда Нацбанк чрезмерно смягчает денежно-кредитную политику — это неправильный путь, который может породить финансовые проблемы образца 2011-го и 2014 годов.

«Есть надежда, что экономическая мысль на государственном уровне у нас уже достаточно эволюционировала и существует понимание, что чрезмерное давление на Нацбанк ни к чему хорошему не приводит», — говорит Полховский.

В свою очередь, старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Дмитрий Крук видит в последних событиях попытки явного давления на Нацбанк.

«Нацбанк пытаются сделать подотчетным правительству и Лукашенко, принцип монетарной независимости Нацбанк начинает игнорироваться», — подчеркнул Крук.

Политическое давление, которое испытывает регулятор, не сочетается с режимом монетарного регулирования, считает эксперт.

В этих условиях, предполагает экономист, речь Нацбанком будет вестись не столько о переходе на режим таргетирования инфляции, сколько о сохранении денежно-кредитной политики, которая позволяет обеспечивать ценовую и финансовую стабильность.

«Нацбанк пытается балансировать между политическим давлением и экономической логикой. У политических властей существует сейчас страх, что у предприятий не будет денег на выплату зарплаты, на текущую деятельность, поэтому тема кредитной накачки экономики вновь стала актуальной. В этом контексте шансы Нацбанка отстоять ценовую и финансовую стабильность снижаются», — предполагает Дмитрий Крук.