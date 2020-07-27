Более двух тысяч пинчан дружно скандировали: «Света! Света!» 27.07.2020, 11:06

2,574

Фото: media-polesye.by

На акции в столице Полесья была просто потрясающая энергетика.

Утром 26 июля еще не было известно о том, где и когда в Пинске состоится пикет основного конкурента Лукашенко на предстоящих выборах. Но той информации, что появилась в течении дня в социальных сетях и телеграмм-каналах оказалось достаточно, чтобы народ откликнулся, пишет «Медиа-Полесье».

Воскресным вечером в городском парке по улице Днепровской флотилии на встречу с доверенными лицами Светланы Тихановской пришли более 2 тысяч человек. Были среди них люди пожилого возраста и среднего, но основу собравшихся все-таки составила молодежь. У многих на руках были замечены белые полоски, как символ чистоты, честных выборов. Впервые за многие годы равнодушная прежде к всенародным голосованиям молодежь настроена прийти на избирательные участки.

Светлана Тихановская и ее боевые подруги Мария Колесникова и Вероника Цепкало на встречу с пинчанами не приехали. В это время они находились в Гомельской области. Но та мощная энергия, которой они посредством социальных сетей за короткое время подпитали белорусского избирателя, в этот вечер давала о себе знать.

На сцену поднимались юристы, экономисты, рабочие, студенты, домохозяйки. Каждый рассказывал о своей жизни. И общим знаменателем их выступлений звучало желание перемен. И эти перемены они связывают с именем Светланы Тихановской.

В городском парке на протяжении 2 часов регулярно звучало дружное: «Света! Света!».

По словам Валерия Романовича, который является доверенным лицом Светланы Тихановской, она обязательно приедет в Пинск вместе со своей командой. Как только в Пинском горисполкоме будет согласованы день, место и время проведения пикета, об этом пинчанам сообщат в социальных сетях. Сегодня это основная и самая оперативная площадка для распространения информации.