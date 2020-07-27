закрыть
27 июля 2020, понедельник, 12:37
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Велосипедисты: Устроим Саше критическую массу

  • 27.07.2020, 11:27
  • 2,334
Велосипедисты: Устроим Саше критическую массу
Архивное фото Getty Images

Участников велопробега солидарности активно поддерживают пешеходы и водители.

«Участвовал вчера в велопробеге в Минске в первый раз, - пишет читатель Telegram-канала «Баста!». - Было приятно увидеть такое количество единомышленников и просто хороших людей. А еще приятнее - слышать поддержку от водителей и от пешеходов.

Все встречные понимали, что мы катаемся не просто за ЗОЖ, а еще за перемены в стране. Многие аплодировали или просто показывали сжатый кулак или «виктори». Постараюсь и дальше участвовать в таких мероприятиях.

Устроим Саше «критическую массу» на улицах Минска 9 августа!»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.


популярное за неделю

Мнение

Предлагаю устроить веселые проводы «трехпроцентного»
Предлагаю устроить веселые проводы «трехпроцентного»
Давайте погуляем!
Давайте погуляем!
«Борщеварка» уже дает показания
«Борщеварка» уже дает показания Ирина Халип
Три шага к свободной Беларуси
Три шага к свободной Беларуси Андрей Санников