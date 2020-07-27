Велосипедисты: Устроим Саше критическую массу 27.07.2020, 11:27

2,334

Архивное фото Getty Images

Участников велопробега солидарности активно поддерживают пешеходы и водители.

«Участвовал вчера в велопробеге в Минске в первый раз, - пишет читатель Telegram-канала «Баста!». - Было приятно увидеть такое количество единомышленников и просто хороших людей. А еще приятнее - слышать поддержку от водителей и от пешеходов.

Все встречные понимали, что мы катаемся не просто за ЗОЖ, а еще за перемены в стране. Многие аплодировали или просто показывали сжатый кулак или «виктори». Постараюсь и дальше участвовать в таких мероприятиях.

Устроим Саше «критическую массу» на улицах Минска 9 августа!»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.