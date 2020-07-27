Социологи назвали самых популярных политиков в Украине 2 27.07.2020, 11:35

2,302

За кого украинцы готовы проголосовать на президентских выборах?

Если бы выборы президента в Украине состоялись в ближайшее время, то 30% украинцев проголосовали бы за действующего президента Владимира Зеленского, его конкурентом во втором туре мог бы стать нардеп "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко или пятый президент Петр Порошенко.

Об этом говорится в результатах опроса социологической группы "Рейтинг", пишет "Украинская правда".

"Президентский рейтинг возглавляет Зеленский, если бы выборы состоялись в ближайшее время то его поддержали бы 30,2% среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.

За Юрия Бойко (ОПЗЖ) проголосовали бы 14,4%, Петра Порошенко ("Евросолидарность") - 13,7%, Юлию Тимошенко (ВО"Батькивщина") - 9,1%", - cообщили социологи.

Еще 5,8% проголосовали бы за Игоря Смешко ("Сила и честь), 3,9% - за Олега Ляшко ("Радикальная партия"), 3,1% - Владимира Гройсмана ("Украинская стратегия"), 3,0% - Анатолия Гриценко ("Гражданская позиция").

Рейтинг других кандидатов не более 3%, еще около 13% не определились.