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Социологи назвали самых популярных политиков в Украине

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  • 27.07.2020, 11:35
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Социологи назвали самых популярных политиков в Украине

За кого украинцы готовы проголосовать на президентских выборах?

Если бы выборы президента в Украине состоялись в ближайшее время, то 30% украинцев проголосовали бы за действующего президента Владимира Зеленского, его конкурентом во втором туре мог бы стать нардеп "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко или пятый президент Петр Порошенко.

Об этом говорится в результатах опроса социологической группы "Рейтинг", пишет "Украинская правда".

"Президентский рейтинг возглавляет Зеленский, если бы выборы состоялись в ближайшее время то его поддержали бы 30,2% среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.

За Юрия Бойко (ОПЗЖ) проголосовали бы 14,4%, Петра Порошенко ("Евросолидарность") - 13,7%, Юлию Тимошенко (ВО"Батькивщина") - 9,1%", - cообщили социологи.

Еще 5,8% проголосовали бы за Игоря Смешко ("Сила и честь), 3,9% - за Олега Ляшко ("Радикальная партия"), 3,1% - Владимира Гройсмана ("Украинская стратегия"), 3,0% - Анатолия Гриценко ("Гражданская позиция").

Рейтинг других кандидатов не более 3%, еще около 13% не определились.


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