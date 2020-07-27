Экс-замглавы Совбеза Втюрин осужден на 12 лет 11 27.07.2020, 11:39

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Андрей Втюрин

Верховный суд огласил приговор.

Более четырех месяцев в Верховном суде слушалось уголовное дело в отношении 16 фигурантов, в том числе экс-замглавы Совбеза Андрея Втюрина. Обвиняемым вменяли получение взяток, вторым — дачу взяток. Сегодня Верховный суд огласил приговор, пишет tut.by.

Андрей Втюрин, заместитель Государственного секретаря Совета безопасности Республики Беларусь, признан виновным в получении взятки в 192 000 долларов — 12 лет лишения свободы в колонии усиленного режима, лишен звания полковник, конфискация 192 тысяч долларов.

Остальные 15 фигурантов также получили тюремные сроки.

Напомним, что после задержания Втюрина ряд Telegram-каналов и СМИ заявили, что заместитель государственного секретаря Совета Безопасности был арестован по подозрению в подготовке покушения на Лукашенко и его семью.