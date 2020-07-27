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Эксперты рассказали, почему нужно переключать смартфон в режим полета на ночь

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  • 27.07.2020, 11:55
  • 4,617
Эксперты рассказали, почему нужно переключать смартфон в режим полета на ночь

Потребление энергии зависит и от качества сигнала.

Такая привычка не только сэкономит заряд и ресурс АКБ, но и позволит избежать беспокойств во время отдыха. Особенно стоит взять на вооружение совет тем, у кого в устройстве работают сразу две SIM-карты, пишет lenta.ua.

При этом стоит понимать, что потребление энергии зависит и от качества сигнала. Если уровень сигнала недостаточно мощный, то смартфон вынужден повышать мощность беспроводного модуля, что расходует заряд АКБ.

Излишне рассказывать о том, что во время сна пользователя никто не побеспокоит случайным звонком или сообщением. Опция может быть полезна и во время совещаний или лекций.

Также временное переключение устройства в режим полета позволяет выполнить перезагрузку устройства в мобильной сети, без необходимости полного выключения.

Бытует мнение, что смартфон стоит выключать хотя бы раз в неделю, чтобы очистить кэш и улучшить скорость работы.


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