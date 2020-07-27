Неспадающий накал страстей Игорь Эйдман

27.07.2020, 12:09

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Цена очень высока.

"Хитрый" ход Путина с назначением губернатором Хабаровского края личного "банщика" Жириновского – Михаила Дегтярева – не сработает и не сможет погасить протест.

В долгосрочной перспективе эти протесты обречены, если их не поддержит массовое движение, как минимум, на всем Дальнем Востоке, а в идеале – в России в целом. Но шансов на такое расширение географии протестов я в ближайшее время, честно говоря, не вижу. Думаю, вряд ли ситуация начнет развиваться лавинообразно, и за Хабаровском поднимется весь Дальний Восток.

Хотя объективные условия для этого – есть. Потому что дальневосточные регионы, и это хорошо известно специалистам по электоральной географии, имеют свою специфику: там протестные голосования имеют перспективу, и там наиболее критично относятся к федеральному центру – к Москве. Ситуация в этом регионе достаточно тяжелая, цены высокие…

Перспективы того, что Дальний Восток и другие регионы Российской Федерации пойдут по хабаровскому пути, и там начнутся массовые протесты против федерального центра, безусловно, есть. Но я не думаю, что это – перспектива ближайших дней или недель, даже месяцев. Ситуация пока что не до конца вызрела. Хотя не исключено, что именно массовые протесты, в том числе в регионах России, в какой-то момент снесут путинский режим.

Тогда, возможно, будет реанимирована идея самостоятельной Дальневосточной республики. Для Кремля Дальний Восток – далекая колония, с интересами которой не принято считаться. Вполне вероятно, что местные жители захотят сами управлять местом, где живут.

Думаю, что Москва будет применять против протестующих жесткие методы, людей будут арестовывать. Но произойдет это только тогда, когда российская власть почувствует, что протест сдулся и его можно добить. Потому что жесткие меры против протестующих на данном этапе могут привести к противоположным результатам – мы это видели на примере Майдана в Киеве в 2013-2014 годах. Российские власти будут стараться выждать, когда протесты схлынут, а потом их лидеров начнут отлавливать, "душить в подъездах" по одному.

Федеральная российская оппозиция, которая в основном представлена в Москве и Петербурге, в меньшей степени – в регионах, не придает особого значения самостоятельности регионов Российской Федерации и не оказывает особой поддержки жителям регионов в их противостоянии федеральному центру. Существует "пугалка", которой российские СМИ стращают население – "развал России": мол, требование независимости регионов ведет к развалу России. Складывается впечатление, что многие российские оппозиционные политики попросту боятся, что к ним "приклеят" обвинение, что они "разваливают страну". Поэтому они уделяют подобным вопросам мало внимания.

Хотя тема – весьма перспективная. Ведь демократия в России возможна только после краха нынешней авторитарной империи, выстроенной жестко по вертикали, подчиненной Кремлю и управляемой, как сказал в свое время Акунин, "из ханской ставки". Если вместо этой империи будет реальная конфедерация или конгломерат независимых регионов, это – единственный шанс на свободу и демократию в России. А пока есть империя, в России не будет ни демократии, ни свободы, и она будет продолжать угрожать свободе в других странах.

Игорь Эйдман, "Главред"