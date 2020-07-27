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Стреляли в начальника Брестской ГАИ

  • 27.07.2020, 12:15
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Стреляли в начальника Брестской ГАИ

(обновлено) Вошедший в кабинет посетитель выстрелил в грудь подполковника.

27 июля выстрелили в начальника межрайонного отдела ГАИ УВД Брестского облисполкома Юрия Шикунца. Информацию tut.by подтвердил сам пострадавший милиционер.

По неподтвержденным данным, стреляли прямо в рабочем кабинете из самодельного оружия. Все произошло утром 27 июля.

Юрий Шикунец сейчас находится в Следственном комитете. С ним, по его словам, все в порядке.

Как сообщают Telegram-каналы, вошедший в его кабинет посетитель выстрелил в грудь подполковника из самодельного 8-зарядного устройства, замаскированного под фейерверк и начиненного дробью. В 8.52 в дежурку УВД позвонили со словами «Стрелял неизвестный, все в дыму». Итог выстрела - опаленная форма милиционера, сам он повреждений не получил.

На месте работает следственно-оперативная группа.


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