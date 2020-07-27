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В Китае зафиксирован максимальный суточный прирост новых случаев коронавируса с апреля

  • 27.07.2020, 12:26
В Китае зафиксирован максимальный суточный прирост новых случаев коронавируса с апреля

Подтвержден 61 новый случай заражения COVID-19. 

В Китае в воскресенье, 26 июля, был зарегистрирован максимальный с апреля суточный прирост новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил телеканал CNA, пишет «Гордон».

За сутки в стране, ставшей эпицентром распространения болезни, был подтвержден 61 случай заражения COVID-19, 41 из них – в провинции Синьцзян, 14 – в провинции Ляонин, два – в провинции Цзилинь. Еще четыре случая коронавируса, по данным властей, импортированы из-за границы.

Всего с начала эпидемии в Китае зарегистрирован 83 891 случай инфекции, из которых 4634 – с летальным исходом. На пике эпидемии в стране фиксировалось до 3 тыс. новых случаев в день.

К 27 июля в мире коронавирусом заразились 16,26 млн человек, 648 тыс. из них скончались, более 9,4 млн выздоровели.


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