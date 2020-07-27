Участник митинга в Гомеле: Нашему терпению пришел конец
- 27.07.2020, 12:32
Гомельчане убедились, что они — народ, а не пассивная масса.
Об этом пресс-службе гражданской кампании «Европейская Беларусь» написал один из участников митинга.
«Всегда знал, что гомельчане не пассивная масса, а уверенный и сильный народ — пишет он. - Вчера я в этом убедился.
Мы терпеливые люди, но даже нашему ангельскому терпению пришел конец. Горжусь Гомелем. Горжусь тем, что я здесь родился и живу. Горжусь каждым нашим горожанином.
Спасибо Сергею, что показал, кто мы, спасибо Свете, что не свернула с пути! Вместе победим!»