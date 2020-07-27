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Участник митинга в Гомеле: Нашему терпению пришел конец

  • 27.07.2020, 12:32
Участник митинга в Гомеле: Нашему терпению пришел конец
Фото: nn.by

Гомельчане убедились, что они — народ, а не пассивная масса.

Об этом пресс-службе гражданской кампании «Европейская Беларусь» написал один из участников митинга.

«Всегда знал, что гомельчане не пассивная масса, а уверенный и сильный народ — пишет он. - Вчера я в этом убедился.

Мы терпеливые люди, но даже нашему ангельскому терпению пришел конец. Горжусь Гомелем. Горжусь тем, что я здесь родился и живу. Горжусь каждым нашим горожанином.

Спасибо Сергею, что показал, кто мы, спасибо Свете, что не свернула с пути! Вместе победим!»


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