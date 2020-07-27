Музыканты объединились и спели по-белорусски песню «Перемен»4
- 27.07.2020, 12:38
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Песня Виктора Цоя актуальна как никогда.
Белорусы объединились, чтобы спеть песню «Перемен» группы «Кино» Виктора Цоя. Но не в оригинале, а на родном языке. Перевод сделал Андрей Хаданович. Созданием ролика занимался проект «Спяваем Годна». Видео появилось на Youtube-канале «Годна».
В записе песни поучаствовал Станислав Мытник (AKUTE), Алесь Лютыч (:B:N:), Павел Гарадницкий (RSP), Никита Метельский (саксофон), Дмитрий Шампанов (Inomarki), группа MTM, KATEVAN, Сергей Башлыкевич, Вадим Романов, Мария Лысенко, Полина Добровольская, Павел Лубченок, Ольга Франко и другие.