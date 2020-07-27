Белорусы Гданьска поздравили с 30-летием Независимости Беларуси

Белорусы Гданьска поздравили с 30-летием Независимости Беларуси1
- 27.07.2020, 13:49
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27 июля 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете.
Белорусы Труймяста (Гданьска, Гдыни и Сопота) вывесили бел-красно-белый флаг в честь 30-летия Независимости Республики Беларусь. Видео в редакцию Charter97.org прислали организаторы акции.
Напомним, что ровно 30 лет назад, 27 июля 1990 года, Верховный Совет принял Декларацию о государственном суверенитете.
Этот важный для нашего государства документ стал первым официальным шагом к независимости Беларуси.
Декларация о государственном суверенитете провозгласила «полный государственный суверенитет Республики Беларусь как верховенство, самостоятельность и полноту государственной власти республики в границах ее территории, правомочность ее законов, независимость республики во внешних отношениях».
Именно с этого дня начался отсчет новой истории нашей страны.
27 июля было объявлено Днем независимости Беларуси.