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Белорусы Гданьска поздравили с 30-летием Независимости Беларуси

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  • 27.07.2020, 13:49
  • 1,896
Белорусы Гданьска поздравили с 30-летием Независимости Беларуси

27 июля 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете.

Белорусы Труймяста (Гданьска, Гдыни и Сопота) вывесили бел-красно-белый флаг в честь 30-летия Независимости Республики Беларусь. Видео в редакцию Charter97.org прислали организаторы акции.

Напомним, что ровно 30 лет назад, 27 июля 1990 года, Верховный Совет принял Декларацию о государственном суверенитете.

Этот важный для нашего государства документ стал первым официальным шагом к независимости Беларуси.

Декларация о государственном суверенитете провозгласила «полный государственный суверенитет Республики Беларусь как верховенство, самостоятельность и полноту государственной власти республики в границах ее территории, правомочность ее законов, независимость республики во внешних отношениях».

Именно с этого дня начался отсчет новой истории нашей страны.

27 июля было объявлено Днем независимости Беларуси.


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