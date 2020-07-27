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Великобритания объявила борьбу с ожирением

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  • 27.07.2020, 13:12
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Великобритания объявила борьбу с ожирением
Борис Джонсон
Фото: Getty Images

В правительственном плане называют лишний вес «бомбой замедленного действия».

Правительство Великобритании обнародовало план по борьбе с «бомбой замедленного действия ожирения». Об этом сообщает Reuters, пишет korrespondent.net в понедельник, 27 июля.

В частности, в стране запретят телевизионную и онлайн-рекламу нездоровой пищи до 21:00, а также прекратят акции «купи один, получи второй бесплатно» на такие продукты. Кроме того, калорийность блюд теперь будет отображаться в меню. Правительство также начнет консультации по поводу показа калорий в алкоголе.

Премьер-министр Борис Джонсон объявил борьбу с ожирением после того, как исследования показали, что те, кто страдает ожирением или избыточным весом, имеют повышенный риск смерти от коронавируса или тяжелого течения болезни.

В июне Джонсон заявил, что в Британии больше людей с избыточным весом, чем в большинстве европейских стран, и его правительство назвало «борьбу с бомбой замедленного действия ожирением» своим приоритетом.

Британское правительство объявило о новом стремлении помочь людям «взять под контроль свое собственное будущее, похудев, став активными и начав вести более здоровый образ жизни».

«Похудеть трудно, но с некоторыми небольшими изменениями мы все можем чувствовать себя более здоровыми», - сказал Джонсон.

«Если мы все внесем свою лепту, мы сможем снизить риски для здоровья и защитить себя от коронавируса, а также снять давление с национальной службы здравоохранения», - добавил британский премьер.

Public Health England публикует данные, согласно которым более 60% взрослых в Великобритании имеют избыточный вес или ожирение.


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