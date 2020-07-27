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Эксперт рассказала, за счет чего можно поднять зарплаты в Беларуси

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  • 27.07.2020, 13:16
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Эксперт рассказала, за счет чего можно поднять зарплаты в Беларуси

Но для этого нужны реформы.

При каком условии возможен сценарий cерьезной финансовой поддержки людей kp.by объяснила академический директор Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра BEROC Екатерина Борнукова.

— Зарплаты бюджетникам выплачивают из бюджета, который еще до пандемии прогнозировался с дефицитом. Это значит, что мы накапливаем долг, чтобы профинансировать расходы на зарплаты. За счет чего можно поднять зарплаты? Первый вариант — за счет эмиссии денег, но это чревато инфляцией и девальвацией, а за ними увеличением долговой нагрузки, которая у нас выражена в долларах. Второй вариант — отобрать прибыль у крупных госпредприятий, такое у нас иногда практикуется. Третий вариант — перераспределение расходов бюджета, например, отложить инвестиционные закупки по госпрограммам и направить эти деньги на зарплаты бюджетникам. Например, в 2015-2016 годах мы очень сильно сокращали капитальные расходы, в том числе на поддержку инфраструктуры в здравоохранении и образовании. Последний вариант — самый оптимальный на краткосрочную перспективу, но бесконечно его использовать мы не можем, так как рано или поздно в инфраструктуру придется вкладывать.

— Теоретически воплотима ли идея отправить всех безработных в села?

— Работы на селе действительно много, но тяжелой и за минимальную зарплату. А вот условия для жизни — не очень. Молодежь уезжает из сел в города за высокооплачиваемой работой с перспективами роста. Потому что пока работаешь дояркой, никаких перспектив перед тобой не открывается. Именно из-за таких условий труда и возникает нехватка «рабочих рук». Поехать в село на время сбора урожая — теоретически хороший временный вариант для тех, кто потерял работу и находится в сложной жизненной ситуации. Но хочется, чтобы люди не теряли квалификацию, а возвращались потом на свое рабочее место. Поэтому отправить всех в село — не самая удачная мысль с точки зрения развития.

— Можно ли сделать так, чтобы и не увольнять массово людей, и не держать их на убыточных предприятиях, и чтобы экономика не пострадала?

— Для этого нужны структурные реформы госпредприятий. Количество занятых там сокращается из года в год, но массовых увольнений при этом не видно - просто люди постепенно переходят в частный сектор. Нужно разрабатывать меры, которые помогут людям, потерявшим работу, переобучаться и становиться предпринимателями, переезжать в город, где есть работа. Но нужно заниматься реформами с освобождением от излишней занятости систематически, а не столкнуться с реформой, которая в момент кризиса сделает себя сама. Как это произошло в 2015 - 2016 годах: в малых городах люди пострадали от этого больше, потому что других вариантов заработать на жизнь у них там не было. Пока мы видим, что перед выборами взяли курс не увольнять людей, но финансовая ситуация не позволит долго тянуть эту ситуацию.


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