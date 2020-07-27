Нет никаких плохих или хороших бояр Виталий Портников

27.07.2020, 13:41

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Виталий Портников

Победа в любой войне — это, прежде всего, понимание реальной ситуации.

«Люди, которые в этом процессе шесть лет, не способны на это... Они вообще не способны сказать "да", "давайте попробуем", они всегда найдут возможность сказать "нет", обвинить в этом Украину. Даже если появится сверху политическая воля, они будут буксовать», — утверждает вицепремьер Украины Алексей Резников в интервью журналу «Фокус».

Речь, разумеется, идет о российских участниках переговоров в Минске. И у украинского читателя может сложиться впечатление, что опять проблема в плохих боярах, которые не понимают, чего на самом деле может хотеть «царь» — Владимир Путин. А желать он может, по словам Владимира Зеленского, окончания войны. Ведь именно это украинский президент увидел в глазах российского правителя во время встречи в Париже — пишет Виталий Портников для «Радио Свобода».

Большая беда украинских политиков 3 это их короткая память. Но сейчас новая беда — украинский-российскими отношениями занимаются люди, которые раньше вообще не занимались политикой. И у них нет ни короткой памяти, ни долгой. Они просто живут в вымышленном мире — и хотят, чтобы все остальные украинцы в него тоже погрузились.

Нет никаких плохих или хороших бояр

Я работаю с российскими чиновниками, которые отвечают за диалог с Киевом, последние три десятилетия. Работаю — потому что большую часть этого времени был корреспондентом в Москве — на куда более близком расстоянии, чем Алексей Резников, Андрей Ермак или Владимир Зеленский. И я могу с уверенностью подтвердить: нет никаких плохих или хороших бояр. Российские чиновники всегда четко выполняют волю Кремля — именно так устроена российская политическая система. Конечно, у них может быть свое мнение, она может отличаться от мнения первого лица, но они никогда не путают эту мысль и свою работу. Проблемы начинаются именно тогда, когда они неправильно понимают свою задачу.

После нападения России на Украину из всех людей, с которыми меня связывали годы совместной работы и личных отношений, мне позвонил всего лишь один высокопоставленный в прошлом чиновник, чтобы извиниться за действия своей страны. Я не собираюсь называть этого человека, однако должен отметить, что к моменту звонка он давно уже пребывал на пенсии. Его политическая карьера завершилась именно потому, что он не захотел или не смог проводить тот курс, которого хотели в Кремле.

Последнего посла России в Украине Михаила Зурабова после начала Майдана я не видел. О том, какие решения этот дипломат, а в прошлом — один из самых высокопоставленных российских чиновников — предлагал Путину — я могу только догадываться. Но я прекрасно знал, что Зурабов пытался установить хорошие отношения с различными группами в украинской политической и предпринимательской элите, что он был сторонником «мягкой силы», а не силы танков и диверсантов. Результат — исчезновение этого человека из большой политики и дипломатии и попытка Кремля заменить его в Киеве Михаилом Бабичем — человеком, который точно понимает истинные намерения Владимира Путина в соседних странах. Человеком, которого за вмешательство во внутренние дела попросили уйти даже из Минска.

Еще один пример — то, что произошло после назначения Бориса Грызлова российским представителем в Трехсторонней контактной группе. Кремль хотел этим назначением повысить уровень собственного участия, ведь Грызлов тогда был постоянным членом Совета безопасности Российской Федерации. И всегда точно воплощал стремления главы государства.

Однако на этот раз что-то пошло не так. С годами я еще напишу о деталях. Однако вспомним, Грызлов не просто с энтузиазмом говорил о возможности урегулирования конфликта. Он даже — неслыханный по тем временам поступок — прилетел в Киев для личной встречи с президентом Петром Порошенко и обнародования собственных предложений по урегулированию конфликта. Я хорошо помню, как в Киеве тогда рассчитывали на прорыв в урегулировании. И помню результат — активность Грызлова и то, что с его назначением связывали этот прорыв так подействовали на Путина что он... вывел Грызлова из состава Совета безопасности России. На этом политическая карьера человека, который возглавлял в свое время российскую Государственную думу и был министром внутренних дел страны, завершилась.

И когда я слышу, что Грызлов — тот самый человек, который не может сказать «да», мне остается только горько улыбнуться. Грызлов скажет «да». И Грызлов скажет «нет». Он скажет, что ему прикажет сказать Путин. Для того, чтобы добиться успеха на российско-украинских переговорах, совсем не обязательно менять «бояр».

Дождаться замены президента России

Для того, чтобы добиться успеха на российско-украинских переговорах, нужно — как первое условие — дождаться замены президента России. До смерти Сталина мало кто мог рассчитывать на прекращение войны в Корее или нормализацию отношений Советского Союза и Югославии. Но все это произошло очень быстро — причем осуществлялось людьми, которые до смерти Сталина никогда не говорили «да». И которые готовы были выполнить любые прихоти диктатора.

Победа в любой войне, выход из любого конфликта — это, прежде всего, вопрос терпения и понимания реальной ситуации. Политик, у которого такого терпения и понимания нет, приводит свой народ к неминуемому позорному поражению. Народ, у которого такого терпения и понимания нет, неизбежно теряет если не саму государственность, так, по крайней мере, часть территории своего государства. Удивительно, что эти прописные истины нужно повторять через шесть лет после нападения России на Украину.