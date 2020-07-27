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Светлана Тихановская встретилась с близкими политзаключенного Дмитрия Фурманова, которые объявили голодовку

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  • 27.07.2020, 14:00
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Светлана Тихановская встретилась с близкими политзаключенного Дмитрия Фурманова, которые объявили голодовку
Фото: svaboda.org

Голодовка проходит под стенами СИЗО №1 в Минске.

Светлана Тихановская, кандидат в президенты Беларуси, встретилась днем 27 июля с Ольгой Фурмановой и Ольгой Карякиной — матерью и девушкой политзаключенного Дмитрия Фурманова. Они приехали в Минск из Гродно и начали бессрочную голодовку под СИЗО на улице Володарского, передает «Радыё Свабода».

Ольга Фурманова и Ольга Карякина появились возле проходной СИЗО №1 на улице Володарского 26 июля. Они говорят, что будут находиться здесь максимально долго. Они требуют освободить Дмитрия и всех политзаключенных, а также прекратить уголовное преследование по 342-й статье Уголовного кодекса. Уведомление о своей акции они направили в Гродненский облисполком, Администрацию Лукашенко, Совет Республики, СИЗО №1, МВД, Следственный комитет, Генеральную прокуратуру, представителю Евросоюза в Беларуси, Верховный суд, специальному докладчику по правам человека в Беларуси.

Милиция пока не трогает голодающих

Мать Дмитрия Фурманова Ольга Ивановна призналась, что первая ночь для нее прошла нелегко. Пока внимания и претензий со стороны правоохранительных органов к ним не было, поделились женщины.

«Слабость чувствую, легкое головокружение есть. Но вчера к нам подходило много людей - и журналисты, и женщины из инициативу «Матери 328», а вечером молодежь с пикета и просто неравнодушные люди. Выражают теплые слова поддержки, приносят воду, теплые вещи, даже зонтики. Это придает силы и мне, и мужу, и Ольге», - рассказывает Ольга Ивановна.

Забрали Дмитрия 29 мая прямо с пикета. Его схватили люди в штатском и вынесли вместе со стулом из-за стола, где Дмитрий собирал подписи за Светлану Тихановскую. Забрали на глазах родителей и женщины. Несколько молодых людей забросили его в синий микроавтобус. Родители бросился под машину, но его грубо оттолкнули и увезли в Минск.

Дмитрий обещает вернуться и «перепахать всю дачу»

Мать говорит, что общается с адвокатом. Но тот мало рассказывает - о ходе следствия молчит, так как он под подпиской о неразглашении.

«Говорит только, что Диме нужно, мы покупаем и едем в Минск. А письма приходят - 8 писем он нам написал, 6 - Ольге. Письма Очень теплые, добрые - я даже не подозревала, что сын так хорошо пишет. Настроение хорошее, нас успокаивает. Пишет: «Как жаль, что я вам так мало внимания уделял. Вернусь – перепашу всю дачу». Просил написать все дни рождения племянников, родственников», - рассказывает Ольга Ивановна.

Девушка Дмитрия Ольга также делится, что письма очень теплые. Но долго идут: 10-14 дней.

«Мы его видели через Skype на суде. Держится бодро, бороду его заставили сбрить. Однако нам мешали присутствовать на суде. Когда мы пришли, в зале уже сидело 14 омоновцев. Но я поссорилась с ними и села так, чтобы меня Дима увидел. Во время перерыва выходила последней, а потом входила первой и садилась куда хотела», - добавляет девушка Дмитрия Ольга.

В камере три человека, все молодые, никто не курит. Обливаются водой по утрам, делятся продуктами, когда передачи получают. На прогулку их выводят.

Отец Дмитрия обратился с письмом к Лукашенко, но ответа пока нет.


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