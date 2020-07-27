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Жители Жодино рассказали о своих проблемах на митинге в поддержку Светланы Тихановской

  • 27.07.2020, 12:59
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Жители Жодино рассказали о своих проблемах на митинге в поддержку Светланы Тихановской
Фото: ex-press.by

Что волнует белорусские регионы?

В субботу, 25 июля, у Ледовой площадки Жодино прошел митинг в поддержку кандидата в президенты Республики Республики Беларусь Светланы Тихановской. Несколько сотен людей собрались на митинг в отдаленном от центра города месте и несмотря на минимум рекламы этой встречи, пишет ex-press.by.

Перед собравшимися выступила доверенное лицо Тихановской, которая рассказала о ее программе. Кандидат намерена выиграть, чтобы провести выборы с участием всех кандидатов.

Имели возможность высказаться и горожане. Анастасия Герилович — мама, добившаяся того, чтобы в Жодино открыли белорусскоязычный класс, в котором сейчас учится двое детей. Она рассказала, что вынуждена каждый день уезжать из города на работу в Минск, так как в Жодино для нее работы нет.

Юлия Яцко рассказала, как ее не утвердили в избирательную комиссию. А когда она пришла аккредитоваться в наблюдатели, оказалась 11-й по счету, то есть и наблюдателем она не стала. Но Юлия не намерена сдаваться в своей борьбе за честные выборы. Один из участников митинга попросил собравшихся оставить за него подписи, так еще надеется пройти аккредитацию в качестве наблюдателя.

На митинге выступили и горожане, которые просто делились своими надеждами на честные выборы, на то, что страна будет свободной, читали стихи о Беларуси.

Митинги в поддержку других кандидатов в президенты в Жодино пока не объявлены.


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