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Ученые создали биометрический пароль из человеческого смеха

  • 27.07.2020, 14:40
Ученые создали биометрический пароль из человеческого смеха

Функция может быть использована в различных приложениях.

Исследователи из Университета Лагоса доказали, что человеческий смех можно использовать в биометрии наравне с отпечатками пальцев и сетчаткой глаза. Они создали на основе смеха безопасный пароль, пишет журнал «Нож».

Люди могут распознавать других людей по уникальной природе смеха. В отличие от тембра и манеры речи, его практически невозможно имитировать. Эту специфику и использовали ученые.

Они идентифицировали звуковые частоты в смехе человека, а затем на основе этих данных создали своеобразную цифровую подпись. Испытания показали, что такой пароль безопасен на 90%.

Ученые продолжат разработки в этом направлении. Они уверены, что смех может стать отличной биометрической функцией и эффективно применяться в различных приложениях.


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