Литва собирается вернуть «масочный режим» из-за роста количества заражений СOVID-19 27.07.2020, 15:24

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Предварительно объявлено, что требование начнет действовать в четверг.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Правительственный координационный комитет Литвы по реагированию на пандемию коронавируса предлагает снова сделать обязательным ношение маски во всех общественных помещениях - как магазины, общественный транспорт и т.д. - в связи с ростом количества новых заражений.

Такое требование уже действовало в стране во время "первой волны" и было отменено17 июня.

"Это не будет рекомендацией, потому что мы наблюдаем рост количества заболеваний. Нужны решительные шаги, потому что если сейчас не сделать ничего - количество новых заражений может вырасти настолько, что снова встанет вопрос о том, чтобы закрывать предприятия - чего мы точно не будем делать. Экономика должна жить, рабочие места должны быть сохранены, поэтому нужно научиться жить с мерами безопасности ", - комментирует и.о. министра здравоохранения Ельвинас Янкевичус.

Предварительно объявлено, что требование начнет действовать в четверг. Какой будет санкция за нарушение, пока не сообщается.

Вчера в Литве зарегистрировали 11 новых больных коронавирусом. В последнее время этот показатель уже неоднократно превышал отметку "10", тогда как с середины июня до середины июля обычно составлял несколько новых больных за сутки.

С начала эпидемии в Литве зарегистрировали уже более 2 тысяч случаев заболевания. Население страны - около 2,8 млн человек.