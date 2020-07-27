Что известно о стрелявшем в брестского начальника ГАИ? 2 27.07.2020, 15:33

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Ранее он уже был судим.

Сегодня в Бресте стреляли в начальника межрайонного отдела ГАИ Юрия Шикунца. По информации tut.by, по подозрению в покушении на убийство сотрудника милиции задержали 70-летнего жителя Брестского района Александра Ковалевича.

В декабре прошлого года Ковалевича судили за то, что он облил бензином судебного исполнителя. Поводом для нападения стал штраф за езду на незарегистрированном мопеде.

Мопед пенсионер купил около 10 лет назад. Документы к нему сгорели при пожаре. Несколько лет нерабочее транспортное средство стояло в гараже. В 2019 году Ковалевич его починил и попытался зарегистрировать, но не смог.

«В ГАИ ему фактически отказали, сославшись на то, что документы придется восстанавливать самому: или через таможню, или отыскав предыдущего владельца. Ни то, ни другое ему не удалось. При этом мужчина успел сгонять на своем мопеде в Москву и побывать в Кремле», — писал тогда «Вечерний Брест».

За езду на незарегистрированном мопеде в июле 2019 г. пенсионер получил штраф — одну базовую (на тот момент 25,5 рубля. — Прим.). Такое решение мужчина посчитал несправедливым. Штраф он вовремя не заплатил — и сумма выросла в несколько раз, рассказывала «Салідарнасць».

В итоге отдел принудительного исполнения направил протокол в управление по труду, где владельцу незарегистрированного мопеда автоматически урезали очередную выплату пенсии — на 101 рубль 60 копеек.

Тогда Ковалевич пришел в районный отдел ОПИ, достал из пакета бутылку с бензином — и выплеснул содержимое на голову 28-летнему судебному исполнителю. Как потом выяснилось, не тому — этот сотрудник не рассматривал это дело и не направлял документы на вычет из пенсии в управление по труду. К счастью, молодой человек не пострадал.

Тогда в отношении Александра Ковалевича возбудили уголовное дело за угрозу насилием в отношении должностного лица из мести за выполнение служебных обязанностей. 27 декабря суд Московского района Бреста признал его вменяемым, виновным и назначил месяц ареста. Пенсионеру зачли в срок время нахождения под стражей, а также домашним арестом, и выпустили на свободу из зала суда.

Сейчас же в отношении Ковалевича возбудили уголовное дело за покушение на убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности. Он задержан, с ним работают следователи. В кратчайшие сроки будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза на предмет установления психического состояния мужчины