закрыть
27 июля 2020, понедельник, 17:46
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Весь пар ушел в парад

  • Александр Гольц
  • 27.07.2020, 15:48
  • 4,056
Весь пар ушел в парад
Александр Гольц

Главная задача флота в России — поддержание патриотизма.

Все-таки это большая удача, что главный начальник любит в свободную минутку почитать историческую литературу. Ведь страна в итоге получила счастье в виде военно-морского парада. Владимир Владимирович сам поведал об этом Сергею Кужугетовичу: «Я так же летел в самолете, читал (я люблю, вы знаете, почитывать историческую литературу). Мне попалась статья о главном военно-морском параде, который проводился в дореволюционной России на рейде Кронштадта. Я вам прямо с борта позвонил. И после этого началась подготовка Главного военно-морского парада в Петербурге и других акваториях. И действительно, это становится, точнее уже стало, очень хорошей традицией, большим праздником не только для военных моряков, но и для всей страны».

Даже подумать страшно, что пришлось бы устраивать соратникам, люби Путин готические или любовные романы…

А так — красота. Мундиры белые, медали блестящие, глотки луженые, корабли огромные. Правда, коронавирус, собака, и здесь помешал. Пришлось запретить гражданам доступ в Кронштадт. Зато в Петербурге, который еще с эпидемией не справился, на набережные высыпали толпы. Заражайся — не хочу. Хотя просили оставаться дома и смотреть парад по телевизору. Понятное дело, только вражина подколодная может задаваться вопросом, а кого ради тогда парад проводить? Понятно, для кого. Для него, который, как мы теперь знаем, сам все и придумал.

«Благодаря тому, что у нас идет довольно активное и серьезное вооружение флота, нам в целом благодаря программе, которая на сегодняшний день есть, вы совершенно правильно сказали, есть что показать. И все офицеры, и командование военно-морского флота готовились к этому параду, ждали его, как, собственно говоря, теперь его ждет вся страна», — бодро доложил Шойгу. А чуть ранее, выступая на параде, Владимир Путин сообщил, что в этом году ВМФ получит от промышленности аж 40 кораблей и судов. Очень хотелось бы посмотреть их список. А то есть сильное подозрение, что, стремясь поразить главковерха громадьем реализуемых планов, военное ведомство включило в зачет и надувные лодки для спецназа.

Эксперты, знакомые с Госпрограммой по вооружениям и ходом ее выполнения, не так оптимистичны, как военный министр. Они указывают, что в лучшем случае наполовину выполнены планы лишь по постройке подводных атомных ракетоносцев. Только что в состав флота был принят четвертый атомный крейсер «Князь Владимир». А всего собирались построить восемь таких подлодок.

А вот с надводным флотом дела обстоят неблестяще. Думаю, что львиная доля среди кораблей, которые «передаются флоту», — это те, что были построены еще в СССР и прошли «углубленную модернизацию», вроде флагмана Черноморского флота крейсера «Москва», находящегося в составе ВМФ без малого сорок лет. Процессы старения металла на эти корабли, очевидно, не распространяются. Министр Шойгу, верно, волшебное слово знает.

Есть, впрочем, совсем новые корабли. Например, звезда нынешнего парада в Санкт-Петербурге фрегат «Адмирал Катасонов», только что принятый на службу. Правда, строили его всего ничего, 12 лет. Вот подлодку «Белгород» (предполагаемого носителя атомной торпеды «Посейдон») 27 лет строили и перестраивали, а потом снова перестраивали. И ничего, как раз в день парада военное ведомство отрапортовало, что подлодка замечательно проходит испытания.

Вернемся, однако, к «Адмиралу Катасонову», второму фрегату проекта 22350. Его называют серийным. То есть теперь вроде бы строительство этих кораблей пойдет быстрее. Путин в прошлом году заложил два таких корабля, а в этом еще два. Вопрос в том, удалось ли промышленности реализовать важнейший проект по импортозамещению, а именно: начать серийное изготовление газотурбинных установок. Они закупались ранее на Украине, и после побед 2014 года нам их по понятным причинам не продают. Скорее всего долгострой с «Адмиралом Катасоновым» и был с этим связан. Теперь же на корабли должны монтировать серийные установки исключительно отечественного производства. Новости, исходящие от промышленности, как-то не слишком радуют. Установки-то, мол, готовы, а редукторы к ним — нет.

Но это, в конце концов, частности, объясняют нам отечественные стратеги. Это ничего, что Россия разучилась строить крупные корабли. Ведь у нас есть чудо-оружие — крылатые ракеты «Калибр» и гиперзвуковые ракеты «Циркон». Размести контейнеры с ними хоть на баркасе, и вот вам пожалуйста — малый ракетный корабль. А авианосцы пиндосские, что нам авианосцы — не более чем большие цели для наших замечательных «Калибров» и «Цирконов».

Военно-морские стратеги в подобных рассуждениях опускают одну существенную деталь: дальность действия ракеты. У «Калибра» две с половиной тысячи километров, для «Циркона», скорее всего, существенно меньше — эксперты указывают 400-600 километров. Сие означает, что потенциальный противник в угрожаемый период должен будет держать наши корабли на расстоянии, не позволяющем им запустить ракеты. И вот тут-то размер имеет значение. Американские эсминцы Arleigh Burke фактически вдвое больше новейших отечественных фрегатов. Каждый может нести до 56 крылатых ракет. Сегодня у американцев в строю 67 таких эсминцев. Стало быть, у тех, кого в России сгоряча стали именовать «потенциальным противником», есть все возможности залпом уничтожить немногочисленные российские корабли, оснащенные чудо-ракетами. Тем, кто в день парада взахлеб вещал о нашей военно-морской мощи, неплохо бы об этом задуматься.

При этом, будем откровенны, как ни пыжатся военные и гражданские начальники, они не в состоянии придумать флоту новых задач, кроме тех, что были у ВМФ СССР. А именно: обеспечение возможности подводным ракетоносцам нанести ответный ядерный удар по США. Как считают специалисты, такой удар скорее всего будет наноситься из Баренцева и Охотского морей, где наши корабли будут под защитой не только сил флота, но и наземной ПВО. Все остальные задачи — вроде проекции силы в Сирии, постоянного патрулирования в мировом океане, а также создание угрозы американскому побережью — от лукавого. А точнее, от спеси начальников.

Россия, слава богу, не зависит жизненно от морских перевозок. Сырьем она себя снабжает, а экспортирует по морю очень немного. Защита морских коммуникаций не является стратегической задачей. Поэтому главная задача флота — поддержание патриотизма, а также хорошего настроения главного начальника. Белые мундиры, надраенные медали, громовое «ура». В детали, стоящие десятки миллиардов казенных рублей, лучше не вдаваться…

Александр Гольц, «Ежедневный журнал»


популярное за неделю

Мнение

Предлагаю устроить веселые проводы «трехпроцентного»
Предлагаю устроить веселые проводы «трехпроцентного»
Давайте погуляем!
Давайте погуляем!
«Борщеварка» уже дает показания
«Борщеварка» уже дает показания Ирина Халип
Три шага к свободной Беларуси
Три шага к свободной Беларуси Андрей Санников