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На пикете в поддержку Светланы Тихановской в Ошмянах люди жестко критиковали власть

  • 27.07.2020, 15:59
  • 4,435
На пикете в поддержку Светланы Тихановской в Ошмянах люди жестко критиковали власть

Регионы хотят перемен.

Как рассказал сайту Сharter97.org читатель из Ошмян Игорь Чудаков, 26 июля в городе прошел митинг в поддержку кандидата в президенты Светланы Тихановской.

Встреча проходила в формате «свободный микрофон». Особенно яркие речи произнесли хирург местной ЦРБ, который жестко критиковал власть за низкие зарплаты, а также поэтесса которая выступила в защиту белорусского языка.


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