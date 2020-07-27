На пикете в поддержку Светланы Тихановской в Ошмянах люди жестко критиковали власть 27.07.2020, 15:59

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Регионы хотят перемен.

Как рассказал сайту Сharter97.org читатель из Ошмян Игорь Чудаков, 26 июля в городе прошел митинг в поддержку кандидата в президенты Светланы Тихановской.

Встреча проходила в формате «свободный микрофон». Особенно яркие речи произнесли хирург местной ЦРБ, который жестко критиковал власть за низкие зарплаты, а также поэтесса которая выступила в защиту белорусского языка.