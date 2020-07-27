В Вильнюсе пройдет «Балтийский путь» в поддержку белорусов 27.07.2020, 16:27

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Фото: Zino Kazėno

Каждый желающий может сегодня присоединиться к акции в столице Литвы.

27 июля в 19.00 на площади В.Кудирки начнется акция «Балтийский путь» в солидарность с белорусами, выступающими за демократические изменения, пишет «Новая газета Балтия».

«Уже второй месяц подряд тысячи мирных белорусов борются за демократические и прозрачные выборы и за свое законное право избирать лидера страны и ее будущее. В 1989 году живая цепь объединила Вильнюс, Ригу и Таллин как символ единства и силы стран Балтии в борьбе за независимость. Давайте объединимся 27 июля в живой цепи от Площади Независимости до Лукишской площади. За свободную, демократическую и прозрачную Беларусь. Беларусь без репрессий, без политзаключенных и с возможностью граждан Беларуси решать свое будущее», — отмечают организаторы мероприятия.

30 лет назад — 27 июля 1990 года — Беларусь провозгласила суверенитет от СССР.