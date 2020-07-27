Forbes: Помпео бьет Россию по больному месту 6 27.07.2020, 16:13

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Майк Помпео

Фото: Reuters

Вторая мировая война снова в центре внимания СМИ.

Заявление, сделанное 22 июля госсекретарем США Майком Помпео совместно с коллегами из Эстонии, Латвии и Литвы, должно было уязвить Россию, пишет издание Forbes (перевод — inosmi.ru).

«Мы решительно выступаем против любых российских попыток переписать историю, чтобы оправдать осуществленную в 1940 году Советским Союзом оккупацию и аннексию прибалтийских государств», — говорится в заявлении.

История 20 века, и особенно эпизоды Второй мировой войны уже не впервые в этом году оказывают негативное воздействие на отношения между Вашингтоном и Москвой.

Вторая мировая война снова в центре внимания СМИ

В этом году отмечается 75-я годовщина окончания Второй мировой войны, в связи с чем этот конфликт снова оказался в центре внимания средств массовой информации. Президент Дональд Трамп и его российский коллега Владимир Путин сделали одно совместное заявление, посвященное встрече советских и американских войск, которые вели борьбу с нацистской Германии и разгромили ее. Но в целом начатый диалог оказался гораздо менее доброжелательным.

8 мая Белый дом в своем посвященном победе во Второй мировой войне твите упомянул «Америку и Великобританию». О Советском Союзе не было сказано ни слова.

Наверное, по этой причине Путин в июне решил преподнести Западу урок по истории.

Предостережение Путина Западу

В опубликованной на страницах «Нешнл Интерест» (The National Interest) пространной статье Путин подверг резкой критике «исторический ревизионизм» Запада, заявив, что это опасно.

Среди прочего, Путин сказал, что включение Латвии, Литвы и Эстонии в состав Советского Союза в 1940 году было осуществлено на договорной основе, с согласия избранных органов власти.

Как сообщило 23 июля агентство «Рейтер», эстонское Министерство иностранных дел даже вызвало посла России, чтобы выразить ему протест в связи с «недавними заявлениями, в которых делается попытка представить «законной и обоснованной оккупацию и аннексию Эстонии Советским Союзом».

Отсюда и обвинение России в переписывании истории.

Почему история важна для России

Это важно для Путина, и его статья доказывает данное обстоятельство. Госдепартамент это понимает.

Для страны, где в 20-м веке сменяли друг друга абсолютная монархия, революция, коммунистическое правление, две страшные войны, — для такой страны победа во Второй мировой является неоспоримым достижением, которым часто пользуются для сплочения общества. И заявление Путина о роли Советского Союза во Второй мировой войне предназначалось не только для международной аудитории.

Когда 30 июня закончился марафон с голосованием по внесению поправок в российскую конституцию, которые дают Путину возможность остаться на своем посту до 2036 года, российский президент приехал на церемонию открытия нового памятника советским войскам, участвовавшим во Второй мировой войне. Место было выбрано специально с учетом того, чтобы можно было связать нынешнего российского лидера с былой славой России.

Помпео в ходе своей поездки также побывал в Дании, где во время переговоров с министром иностранных дел этой страны Йеппе Кофодом (Jeppe Kofod) поднял тему «усиливающегося мирового внимания к Арктике и военного присутствия там России».

Это может стать еще одни источником напряженности между Россией и США. Сегодня между двумя странами существует немало разногласий относительно важных моментов прошлого.